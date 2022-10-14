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Издатель Elle и StarHit обратился в суд из-за товарного знака Disney

Издатель Elle и StarHit попросил прекратить охрану одного из товарных знаков Disney
Shkulev Media попросил суд досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «belle», принадлежащего Disney. Компания хочет запустить свой проект под таким названием и неформально уже договорилась с нынешним правообладателем
Виктор Шкулев
Виктор Шкулев (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Медиакомпания Shkulev Media Holding, издающая журналы Marie Claire и «Вокруг Света» и управляющая сайтами Elle и StarHit, обратилась в Суд по интеллектуальным правам с иском к американской компании Disney Enterprises о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «belle». Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Требования Shkulev Media Holding, как пояснил РБК президент компании Виктор Шкулев, связаны с планами запустить собственный интернет-проект под брендом «belle». «Мы ищем готовые товарные знаки под новые проекты, рассматриваем различные варианты, и этот показался нам подходящим для одного из них», — отметил Шкулев. Детали будущего проекта собеседник РБК не раскрыл, уточнив лишь, что он не будет связан с принтом, как и все дальнейшие разработки холдинга.

Позиция по товарному знаку «belle», как утверждает Виктор Шкулев, согласована Disney. «Текущий правообладатель никогда этот товарный знак не использовал, они готовы нам уступить. Однако формальная процедура требует суда», — уточнил глава Shkulev Media Holding.

РБК направил запрос в пресс-службу The Walt Disney Company.

Belle или Белль в русском переводе — главная героиня мультфильма «Красавица и Чудовище», выпущенного студией в 1991 году. Позже образ неоднократно использовался и в других анимационных и кинопроектах Disney.

Товарный знак «belle», зарегистрированный под номером 444902, принадлежит Disney Enterprises до 2026 года. Он распространяется, в частности, на такие категории, как косметика и парфюмерия, плееры и видеокамеры, различные виды украшений, печатной продукции и т.д.

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Но Shkulev Media Holding, как следует из материалов дела, заинтересован только в отношении услуг 41-го класса Международной классификации. Под него попадают развлечения, производство и прокат фильмов и шоу для средств массовой информации, передачи в прямом эфире и тематические парки. В июне 2022 года на бизнес-завтраке Шкулев сообщал о планах холдинга заняться производством сериалов, для этого даже был создан собственный продакшн.

Чем известен Shkulev Media Holding

Shkulev Media Holding управляет сетью городских порталов (включая петербургскую «Фонтанку»), выпускает журналы Marie Claire, Psychologies, «Антенна-Телесемь» и «Вокруг Света», а также занимается бизнесом ряда сайтов, в числе которых Woman.ru, StarHit.ru, Elle.ru и Parents.ru.

Аудитория всех сайтов, по собственным данным Shkulev Media Holding, составляет 121 млн.

Формально суд оставил иск ООО «Шкулев Медиа Холдинг» без движения до 14 ноября 2022 года, поскольку истец не предоставил доказательства уплаты госпошлины и выписку из реестра юрлиц в отношении ответчика.

Как Shkulev Media издает журнал Elle

Shkulev Media Holding издавал в России журнал Elle совместно с Hearst Magazines — подразделением американской медиагруппы Hearst. Аудитория одного номера Elle в России, по последним доступным данным Mediascope за декабрь 2021-го — апрель 2022 года, составляла 459,4 тыс. россиян старше 16 лет.

В марте 2022 года российские медиахолдинги Shkulev Media, а также Independent Media лишились партнерства с Hearst Magazines. Решение свернуть российский бизнес президент Hearst Magazines Деби Чиричелла объяснила «эскалацией гуманитарного кризиса». В результате Hearst передал российским партнерам свои доли в бизнесе. Источник РБК тогда подтверждал, что Шкулев получил принадлежавшие Hearst 20%. Independent Media, в свою очередь, потерял лицензии на принадлежащие американской группе бренды, в числе которых Cosmopolitan, Esquire и Harper's Bazaar.

В июне Shkulev Media приостановила выпуск печатных версий Elle, а также Elle Decoration, Elle Girl и Maxim, оставив только сайты проектов. Компания объяснила это уходом с российского рынка брендов, которые традиционно выступали рекламными партнерами для этих журналов. Виктор Шкулев тогда утверждал, что права работать с брендами Elle медиагруппа за собой сохранила.

На вопрос о том, рассматривает ли Shkulev Media товарный знак «belle» в качестве альтернативного названия уже существующего проекта Elle, Шкулев ответил отрицательно.

Как развивается российский глянец после ухода западных партнеров

Independent Media после разрыва партнерства с американским Hearst был вынужден переименовать свои флагманские проекты. Так, Esquire стал выходить под названием «Правила жизни», Cosmopolitan — The Voice, Harper’s Bazaar — The Symbol, «Домашний очаг» превратился в «Новый очаг», а Men’s Health — в Men Today.

В апреле 2022 года о закрытии франшизы в России сообщил издательский дом Condé Nast. Причинами такого решения в компании назвали события на Украине, а также принятый в России после начала спецоперации закон об уголовной ответственности за фейки о действиях российской армии. Медиагруппа работала в России с 1998 года и выпускала глянцевые журналы Vogue, GQ, GQ Style, Tatler, AD, Glamour и Glamour Style Book. Общий охват аудитории брендов холдинга на всех платформах, по собственным данным издательского дома, составлял 25 млн ежемесячно. Всю работу в России Condé Nast прекратил еще в марте.

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Евгения Стогова Евгения Стогова
Виктор Шкулев Disney журнал издательство
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