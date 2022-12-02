Мэр Днепра объяснил сообщения о взрывах охлаждением кокса на заводе

Днепровский металлургический завод (Фото: Wikimedia Commons)

Жители Днепра приняли за дым из-за взрывов охлаждение кокса металлургами, сообщил мэр Днепра Борис Филатов в своем телеграм-канале.

«Дым, который вы увидели в телеграм-каналах, это результат охлаждения кокса нашими уважаемыми металлургами, а не взрыв. Совпало», — сообщил он. Мэр призвал жителей не беспокоиться.

В Днепре находится один из крупнейших металлургических комбинатов Украины — Днепровский металлургический завод.

Ранее «Украинская правда» сообщала о воздушной тревоге в некоторых областях на востоке Украины, в том числе в Днепропетровской. В Днепре был слышен звук взрыва, после которого поднялся столб дыма, уточнял телеграм-канал «Днепр Сейчас». «Суспiльне» также сообщал о звуках взрыва.

26 ноября мэр Днепра сообщал, что после «прилета» произошло автоматическое отключение нескольких трансформаторных подстанций.

С 10 октября Россия неоднократно наносила ракетные удары по объектам на территории Украины. За два дня до этого произошел взрыв на Крымском мосту, в котором Москва обвинила Киев. В последний раз о массированном ударе российское ведомство сообщало в сводке за 23 ноября. Кремль указывал, что цели — это объекты, «которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинскому режиму». В ноябре украинские власти сообщали, что после ударов в стране не осталось неповрежденных электростанций.