В ООН сообщили об изучении видео с расстрелом российских военных

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 64,99 (+1,16) Инвестиции, 16:04
Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 61,77 (+0,63) Инвестиции, 16:04
Макияж и шаурма: как отучить водителей отвлекаться от дороги Партнерский проект, 18:12
В Латвии пригрозили «Дождю» отзывом лицензии после карты Крыма в эфире Политика, 18:06
Что дает регионам поддержка культуры со стороны промышленных компаний Социальная экономика, 18:01
Генпрокурор потребовал запретить движение «Маньяки. Культ убийств» Политика, 18:00
Гана — Уругвай. Решающий матч за выход в 1/8 финала ЧМ Спорт, 18:00
Ликвидность: что это такое и как ее посчитать Инвестиции, 17:58
Почему климатические инвестиции быстрее всего растут не в ЕС и США РБК и Сбер, 17:55
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:51
Обанкротившаяся криптобиржа Zipmex нашла покупателя на свои активы Крипто, 17:45
Мэр Днепра объяснил сообщения о взрывах охлаждением кокса на заводе Политика, 17:41
Какие схемы ухода от налогов практикуют рестораны и чем это заканчивается Pro, 17:38
Выигрыш в лотерею: как не потерять большую часть случайного капитала РБК и Столото, 17:37
Guardian назвала самых оскорбляемых игроков Англии. Что происходит на ЧМ Спорт, 17:31
«Вкусно — и точка» уберет пиво из меню в аэропортах Москвы и Петербурга Бизнес, 17:30
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
0 

В ООН сообщили об изучении видео с расстрелом российских военных

Комиссия ООН сообщила о расследовании видео с расстрелом ВСУ российских военных
Эрик Месе
Эрик Месе (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

ООН проводит расследование и проверит подлинность видео, на котором показаны кадры возможного убийства российских военнопленных солдатами Вооруженных сил Украины, заявил глава комиссии по расследованию событий на Украине Эрик Месе на пресс-конференции, трансляцию вел Украинский медиацентр в YouTube.

«Мы знаем об этом событии, сейчас комиссия расследует как само видео, так и его качество, подлинность, а также элементы, чтобы глубже проникнуть в суть дела», — сказал Месе.

Речь идет о видеозаписях, которые распространились в соцсетях 18 ноября. Они, предположительно, сняты в Макеевке (ЛНР). На первом ролике видно, как люди в форме, похожей на российскую, выходят из дома и ложатся на землю. На кадрах также показаны мужчины в форме с желтыми повязками, предположительно — украинские военнослужащие. Пленных спрашивают, кто из них офицер, а затем из дома, откуда вышли мужчины, появляется фигура человека, слышны выстрелы — и ролик обрывается. На втором видео, которое снято, предположительно, с квадрокоптера, видны тела 12 военных.

СК возбудил уголовное дело по пунктам «а», «б» и «ж» ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности). Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина пообещала, что Киев проведет расследование по данному видео. Газета The New York Times провела последовательный анализ видеозаписи и сочла ее подлинной.

Теги
ООН расследование расстрел военнопленные Украина
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Материалы по теме
Лукашенко увидел причастность США к расстрелу военных России на Украине
Политика
Глава Красного Креста назвал ужасным видео с расстрелом военнопленных
Политика
Захарова обвинила ООН в избегании оценок видео с расстрелом военных
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter