В ООН сообщили об изучении видео с расстрелом российских военных

Эрик Месе (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

ООН проводит расследование и проверит подлинность видео, на котором показаны кадры возможного убийства российских военнопленных солдатами Вооруженных сил Украины, заявил глава комиссии по расследованию событий на Украине Эрик Месе на пресс-конференции, трансляцию вел Украинский медиацентр в YouTube.

«Мы знаем об этом событии, сейчас комиссия расследует как само видео, так и его качество, подлинность, а также элементы, чтобы глубже проникнуть в суть дела», — сказал Месе.

Речь идет о видеозаписях, которые распространились в соцсетях 18 ноября. Они, предположительно, сняты в Макеевке (ЛНР). На первом ролике видно, как люди в форме, похожей на российскую, выходят из дома и ложатся на землю. На кадрах также показаны мужчины в форме с желтыми повязками, предположительно — украинские военнослужащие. Пленных спрашивают, кто из них офицер, а затем из дома, откуда вышли мужчины, появляется фигура человека, слышны выстрелы — и ролик обрывается. На втором видео, которое снято, предположительно, с квадрокоптера, видны тела 12 военных.

СК возбудил уголовное дело по пунктам «а», «б» и «ж» ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности). Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина пообещала, что Киев проведет расследование по данному видео. Газета The New York Times провела последовательный анализ видеозаписи и сочла ее подлинной.