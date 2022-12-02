ТАСС узнал о планах судить в Донецке 70 украинских военных

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 64,99 (+1,16) Инвестиции, 16:04
Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 61,77 (+0,63) Инвестиции, 16:04
Как сэкономить на деловых поездках, когда все постоянно меняется РБК и Smartway, 16:40
«Дождь» уволил журналиста за слова о помощи российским военным Политика, 16:37
СНБО Украины ввел санкции против наместника Киево-Печерской лавры Политика, 16:35
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:35
Вучич заявил, что в Сербии пресекли случаи обхода санкций против России Политика, 16:29
Когда электрокары заменят машины с ДВС и при чем здесь литий и никель РБК и Норникель, 16:29
Норвежские лыжники заняли 9 из 10 первых мест в гонке Кубка мира Спорт, 16:24
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Путин потребовал оказать всестороннюю поддержку раненым военным Политика, 16:19
Насколько российские нефтяники готовы к эмбарго Pro, 16:17
Балицкий назвал фейком сообщения о захвате ВСУ города Пологи Политика, 16:16
Врио главы Запорожья заявил об ударе ВСУ по трансформатору в Токмаке Политика, 16:15
Классическая архитектура и комфорт: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 16:06
В Крыму главу футбольного клуба задержали за поведение болельщиков Спорт, 16:02
Криптомошенники в шесть раз увеличили активность на YouTube Крипто, 15:51
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
0 

ТАСС узнал о планах судить в Донецке 70 украинских военных

ТАСС: около 70 военнослужащих ВСУ предстанут перед судом в Донецке за военные преступления
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В ДНР завершили расследование дел о военных преступлениях в отношении около 70 украинских военных, в том числе членов батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен), дела переданы в суды Донецка. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Среди обвиняемых военнослужащие 36-й бригады морской пехоты и других соединений ВСУ, а также «Азова». По имеющимся данным, пока их планируют судить на территории Донецка», — сказал собеседник агентства.

Глава минюста ДНР Юрий Сироватко 1 июля рассказал, что более 100 украинских военнопленных по результатам расследования перемещены в СИЗО. Глава республики Денис Пушилин в мае говорил, что в ДНР содержится более 5 тыс. украинских военнопленных, в том числе более 2,4 тыс. — с мариупольского завода «Азовсталь». Пушилин называл «неизбежным» трибунал над пленными военными с «Азовстали».

29 июня Пушилин рассказал об обмене пленными с Украиной — 144 военных ДНР и России вернулись домой. Их обменяли на сдавшихся с комбината бойцов и членов «Азова», заявляло Главное управление разведки Минобороны Украины.

Теги
батальон Азов Денис Пушилин украинские военнослужащие Донецк
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Материалы по теме
Песков отказался связать сдачу военных на «Азовстали» и мирные переговоры
Политика
Зеленский объяснил сдачу военных с «Азовстали» сигналом от Киева
Политика
Шойгу сообщил о более 1900 сдавшихся в плен военных с «Азовстали»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter