ТАСС узнал о планах судить в Донецке 70 украинских военных

ТАСС: около 70 военнослужащих ВСУ предстанут перед судом в Донецке за военные преступления

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В ДНР завершили расследование дел о военных преступлениях в отношении около 70 украинских военных, в том числе членов батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен), дела переданы в суды Донецка. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Среди обвиняемых военнослужащие 36-й бригады морской пехоты и других соединений ВСУ, а также «Азова». По имеющимся данным, пока их планируют судить на территории Донецка», — сказал собеседник агентства.

Глава минюста ДНР Юрий Сироватко 1 июля рассказал, что более 100 украинских военнопленных по результатам расследования перемещены в СИЗО. Глава республики Денис Пушилин в мае говорил, что в ДНР содержится более 5 тыс. украинских военнопленных, в том числе более 2,4 тыс. — с мариупольского завода «Азовсталь». Пушилин называл «неизбежным» трибунал над пленными военными с «Азовстали».

29 июня Пушилин рассказал об обмене пленными с Украиной — 144 военных ДНР и России вернулись домой. Их обменяли на сдавшихся с комбината бойцов и членов «Азова», заявляло Главное управление разведки Минобороны Украины.