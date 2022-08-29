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Бастрыкин поручил проверить угрозы в адрес Симоньян «от батальона «Азов»

Днем 29 августа глава RT опубликовала письмо с символикой «Азова» на свое имя, где сообщается, что ее приговорили «к высшей мере наказания — убийству». Убить пообещали в купленной у некоего Шутова московской квартире
Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил начать процессуальную проверку из-за угроз в адрес главного редактора МИА «Россия Сегодня», информагентства Sputnik и телеканала RT Маргариты Симоньян и членов ее семьи, сообщила пресс-служба СК в Telegram.

По информации ведомства, угрозы поступили от участников украинского националистического батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

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Маргарита Симоньян

«В СМИ публикуется информация об угрозах со стороны украинского националистического батальона «Азов» в отношении главного редактора RT <...> [Маргариты] Симоньян и членов ее семьи. В опубликованном сообщении приводятся разные способы насилия и расправы над журналисткой и членами ее семьи», — сообщили в СК. О каком конкретно издании идет речь, в пресс-службе не уточнили.

Сама Симоньян днем 29 августа опубликовала в Telegram скан письма на свое имя, где говорилось, что коллегия судей приговорила ее «к высшей мере наказания — убийству». Исполнитель приговора и три его ассистента обозначены в публикации одинаковой фамилией Селезнев. Убить Симоньян пообещали «в специально для этого приобретенной» у некоего Валерия Шутова квартире.

Также в письме есть угрозы убийством в адрес детей Симоньян.

В шапке изображена эмблема батальона «Азов». Распространять символику этой организации в России запрещено, Симоньян эмблему не скрыла.

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После сообщения о проверке главный редактор поблагодарила Бастрыкина.

В начале августа Верховный суд признал батальон «Азов» террористической организацией и запретил ее деятельность на территории России. Участникам батальона грозит уголовная ответственность: организаторам — пожизненное лишение свободы, а рядовым — до 20 лет. Имущество террористической организации или ее филиала подлежит конфискации. Батальон входит в состав Нацгвардии в качестве полка особого назначения.

В марте против Маргариты Симоньян завели дело по ст. 110 УК Украины («Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины») из-за высказываний о Донбассе.

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Татьяна Зыкина
Маргарита Симоньян угрозы СК Александр Бастрыкин батальон Азов
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