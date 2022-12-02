Кремль анонсировал совещание Путина с Совбезом

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В пятницу, 2 декабря, состоится оперативное заседание президента России Владимира Путина с членами Совета безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Представитель Кремля не исключил, что Путин захочет сам что-то сказать на камеру на эту тему.

Песков также рассказал, что у главы государства запланирован еще один международный телефонный разговор. Собеседника он не назвал. Ранее в пятницу Путин созвонился с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Путин регулярно проводит оперативные совещания с Совбезом. Обычно они проходят раз в неделю, предыдущее состоялось 25 ноября. На нем обсуждались результаты работы российских делегаций на саммите G20, АТЭС, саммит ОДКБ, встреча главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина с главой ЦРУ Уильямом Бернсом в Анкаре.