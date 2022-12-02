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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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Минобороны получило партию модернизированных танков Т72Б3М

«Уралвагонзавод» поставил Минобороны партию обновленных танков Т72Б3М
Танк Т-72Б3
Танк Т-72Б3 (Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости)

«Уралвагонзавод» (УВЗ) поставил Минобороны партию модернизированных танков Т72Б3М, сообщили ТАСС в пресс-службе корпорации.

Работы по модернизации Т-72Б выполнены в рамках оборонного госзаказа, уточнили в УВЗ. «Комплекс мероприятий по модернизации «семьдесятдвоек» разработан инженерами-конструкторами Уральского КБ транспортного машиностроения (в составе УВЗ). Он коснулся практически всех систем, в результате чего улучшилась маневренность машин, повысилась их огневая мощь и уровень защищенности», — добавили в концерне. Новая защита позволит значительно повысить эффективность применения бронемашины не только при ведении общевойскового боя, но и в условиях массированного применения противотанкового оружия.

Как отметили в УВЗ, модернизированные танки оборудованы новой системой управления огнем, которая значительно повышает точность стрельбы и автоматизирует процесс подготовки выстрела. «В танке установлен форсированный двигатель В-92С2 мощностью 1000 л. с. с системой автоматического контроля параметров работы силовой установки и автоматического регулирования теплового режима», — сказали в компании.

УВЗ — крупнейший в России разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники. Он входит в «Ростех». Помимо Т-72, «Уралвагонзавод» производит танк Т-14 «Армата».

20 сентября президент Владимир Путин на совещании с представителями Оборонно-промышленного комплекса (ОПК) поручил нарастить производственные мощности ряда отраслевых предприятий. Глава государства отметил, что они уже решают «нестандартные задачи» по перестройке производства и усовершенствовании продукции с опорой на реальные боевые действия.

24 октября «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле посетил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. «Выпуск вооружений и специальной техники кратно увеличивается по всем направлениям: от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов. Ждите!» — написал Медведев в своем телеграм-канале.

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Теги
«Уралвагонзавод» танки Минобороны
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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