Лавров объяснил причину ударов по инфраструктуре Украины

Фото: dsns_telegram / Telegram

Российские ракетные удары по инфраструктуре мешают поставкам западного оружия Украине. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Выводятся из строя и энергетические объекты, от которых зависит функционирование ВСУ, и от которых зависит доставка огромного количества вооружений, которым Запад накачивает Украину, чтобы она убивала русских», — сказал Лавров.

Лавров подчеркнул, что Россия наносит удары высокоточными оружием.

Россия начала наносить удары по украинской инфраструктуре с октября, после подрыва Крымского моста. Москва обвинила в организации теракта украинские спецслужбы.

С тех пор на Украине регулярно объявляют воздушную тревогу. Страна ввела плановые отключения электроэнергии. В последний раз воздушная тревога была объявлена 1 декабря.

Еврокомиссия призывала страны ЕС срочно передать Киеву высоковольтные трансформаторы и электрогенераторы для восстановления энергосистемы. Кроме того, в Брюсселе заявляли о существующих предпосылках для экспорта электроэнергии на Украину. Соответствующие переговоры Киев ведет с Венгрией, Словакией и Румынией. В государственной Энергетической компании Украины (ЭКУ) в конце ноября сообщали, что уже проводят тестирование импорта электроэнергии из Европы.