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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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Председатель СБ ООН сообщила, что заседание по Украине пройдет в декабре

Председатель СБ ООН Камбой допустила, что заседание по Украине может пройти в декабре
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Совет Безопасности ООН в декабре проведет заседание по ситуации на Украине, сообщила постпред председательствующей в текущем месяце в Совете Безопасности Индии Ручира Камбой на брифинге. Трансляция доступна на сайте ООН.

Одна из журналисток отметила, что в расписании на декабрь не запланировано заседание Совбеза ООН по Украине, хотя Камбой сказала, что этот вопрос будет обсуждаться в декабре. Также она отметила, что в расписании нет заседаний и по ситуации в Гаити, где вооруженные банды захватили в октябре топливный терминал. В связи с этим в стране возникли проблемы с распределением питьевой воды, что затруднило борьбу со вспышкой холеры.

Камбой ответила, что оба вопроса находятся в фокусе внимания Совета Безопасности ООН. «Не удивляйтесь, когда [заседания по ним] появятся в расписании», — указала она.

Страны — члены организации поочередно занимают место председателя Совета Безопасности ООН на месяц. Индия 1 декабря сменила на посту Гану. В январе председательствовать будет Норвегия, а в феврале ее должна сменить Россия.

Последнее заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации на Украине, прошло в ночь с 23 на 24 ноября. Этому предшествовал массированный удар по украинской энергетической инфраструктуре, в результате которого оказалось отключено большинство тепло- и гидроэлектростанций страны, а также все атомные станции. Местные власти заявили о повреждениях инфраструктуры в Киеве, Киевской, Винницкой и Львовской областях. Об отключениях электричества после ударов заявили в Молдавии и Приднестровье.

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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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