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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Война санкций ,  
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Путин призвал покупать российские товары

Владимир Путин выступил в поддержку российских товаров

Путин призвал покупать российские товары
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Президент России Владимир Путин призвал покупать российские товары. Об этом глава государства заявил на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых, РБК вел трансляцию.

«Я всегда об этом говорю, повторю еще раз: покупайте российские товары», — сказал глава государства.

Президент согласился прорекламировать товары российского производства после просьбы одной из участниц. Он также пообещал рассмотреть ее предложение распространить действие инвестиционного налогового вычета на российских производителей научных приборов и расходных материалов. «Я думаю, что Минфин с ума не сойдет, не такие уж большие деньги», — подчеркнул президент.

С конца февраля западные иностранные компании начали массово прекращать или ограничивать свою деятельность в России. На фоне новых ограничений правительство объявило о мерах поддержки бизнеса, в частности ввело мораторий на плановые проверки ИП и малого бизнеса до конца года, а также объявило о программе льготной ипотеки и отсрочки от призыва для сотрудников ИТ-компаний.

Ранее, в сентябре, Минпромторг назвал «целесообразным и приоритетным» закрепление нормы об установлении ограничений или запрета на покупку иностранных товаров в законе «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юрлиц», который регулирует закупки госкомпаний. Как писал РБК со ссылкой на письмо ведомства, это нужно «в связи со сложившейся экономической обстановкой», вызванной западными санкциями.

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Владимир Путин российское производство торговля

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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