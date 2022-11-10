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Экономист описал тактику «выживания» российской науки под санкциями

Сохранять научные коллективы в краткосрочной перспективе нужно за счет повышения зарплат ученых и обеспечения их импортными ресурсами, считает экономист Дмитрий Белоусов из ЦМАКП. Задача на перспективу — кооперация науки и бизнеса
Фото: Роман Вуколов / ТАСС
Фото: Роман Вуколов / ТАСС

Для сохранения и развития научно-технического потенциала России в условиях санкций необходимо уже в этом году обеспечить стабильность научных коллективов и снабдить их критически необходимыми импортными ресурсами, а в последующие три года сконцентрироваться на импортозамещении и технологической модернизации. Такое мнение высказал руководитель направления макроэкономического анализа и прогнозирования Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов. Материалы к его лекции опубликованы на сайте центра.

По мнению экономиста, ближайшей задачей является обеспечение выживания научных организаций. Этого можно достичь, в частности, за счет индексации зарплат, сохранения ядра научных коллективов и обеспечения критического импорта для функционирования науки. Также научным организациям должны быть предоставлены гарантии по государственным заданиям.

На второй этап Белоусов отводит три года, в течение которых должно произойти «формирование потенциала на ключевых задачах». Этот процесс включает в себя кроме прочего:

  • концентрацию государственных ресурсов на задачах развития, включая критическое импортозамещение;
  • программы технологической модернизации научных организаций;
  • выстраивание эффективной кооперации с бизнесом;
  • выстраивание новых сетей кооперации, частичный вынос чувствительных к санкциям производств в дружественные и нейтральные юрисдикции.

После этого, полагает эксперт, Россия сможет перейти к «выращиванию технологических чемпионов» с экспансией на внешние отраслевые рынки и «участию в гонке цифровых промышленных платформ».

Чем известен Дмитрий Белоусов

Дмитрий Белоусов получил образование на экономическом факультете МГУ в 1990-х годах. В ЦМАКПе работает с 2000 года. Область его научных интересов — макроэкономика, долгосрочное прогнозирование, экономическая политика, научно-технологическая политика. Является членом межведомственной комиссии по технологическому прогнозированию президиума Совета при президенте по модернизации экономики и инновационному развитию России. Его старший брат — Андрей Белоусов — с начала 2020 года занимает пост первого вице-премьера в правительстве.

Неэффективность расходов

Для России характерен низкий уровень эффективности затрат на НИОКР (определяется соотношением затрат на НИОКР и экспорта продукции высокотехнологичных отраслей), отмечает Белоусов. Он приводит данные: по уровню затрат на исследования и разработки ($42 млрд по паритету покупательной способности) Россия входит в десятку лидеров, ее опережают США, Китай, Япония, Германия, Республика Корея, Франция, Индия, Великобритания и Тайвань.

По оценке авторов доклада «О долгосрочном научно-технологическом развитии России», вышедшего в октябре (Белоусов — один из авторов), потери России из-за недостаточной эффективности сферы НИОКР составляют порядка $58 млрд, что более чем в четыре раза превышает текущий объем экспорта высокотехнологичной продукции и вооружений. При выходе на нормальный уровень эффективности Россия могла бы получить объем высокотехнологичного экспорта в пять раз больше, оценили авторы.

Уровень расходов на НИОКР в расчете на одного исследователя в России существенно ниже уровня, обычного для технологически развитых стран. Белоусов объясняет это избыточно широким спектром приоритетов при ограниченном финансировании: «Если ситуация сохранится, вероятно сжатие занятости в научно-технологической сфере с постепенной утратой технологических заделов и инженерных школ. Альтернатива — рост затрат на НИОКР за счет частного корпоративного спроса».

В целом низкую эффективность затрат на научные разработки экономист объясняет несколькими факторами.

  • Фундаментальная «академическая» наука ориентирована отчасти на работу по международной повестке дня (с критерием успешности в виде участия в международных проектах, публикаций в рейтинговых журналах), отчасти — на поддержание комфорта давно сложившихся коллективов.
  • Сфера прикладной науки и технологий государственных научных центров и госкорпораций ориентирована на задачи, ключевые с точки зрения государства, и очень слабо связана со спросом на технологические инновации со стороны основной массы производств и нового технологического бизнеса.
  • Основная масса среднетехнологических компаний не находит нужных решений на внутреннем рынке. Из-за этого до кризиса Россия активно импортировала результаты чужих НИОКР в составе импорта готовых товаров.

Государственное и частное финансирование

В материалах к своему выступлению Белоусов приводит данные, согласно которым в 2018 году научные исследования и разработки в России на 67% финансировались из госбюджета и на 30% — на деньги корпоративного сектора. Еще 1% расходов был покрыт за счет других национальных источников и 2% — за счет иностранных источников. Росстат приводит такие данные за 2020 год (последние доступные данные): доля бюджетных расходов на исследования и разработки составила 65,5%, внебюджетных — 34,5%.

Возможности повысить затраты на НИОКР за счет государства нет, считают авторы доклада «О долгосрочном научно-технологическом развитии России»: расходы бюджета на исследования и разработки уже находятся практически на уровне развитых стран, а Россия является одним из мировых лидеров по «огосударствлению» науки. Даже в Белоруссии, отмечается в докладе, соотношение между негосударственным и государственным финансированием лучше и наука в большей мере получает деньги на НИОКР от компаний. Авторы также указывают, что каждая из крупнейших зарубежных технологических компаний ежегодно направляет на финансирование своих исследований и разработок больше средств, чем тратит Россия за счет всех источников финансирования, включая государственное.

При этом, согласно данным Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, по объему бюджетного финансирования исследований и разработки гражданского назначения Россия в 2021 году занимала пятое место после США, Японии, Германии и Южной Кореи.

По данным Росстата, финансирование гражданской науки из федерального бюджета в 2021 году составило около 627 млрд руб., или 1% ВВП.

Сколько в бюджете заложено на науку

Проект федерального бюджета на 2023 год (принят в первом чтении) предусматривает 1,207 трлн руб. на финансирование госпрограммы «Научно-технологическое развитие РФ». В бюджете на 2022 год было заложено 1,139 трлн руб. Комитет Госдумы по науке и высшему образованию в своем заключении счел рост бюджетных расходов на научные исследования и разработки гражданского назначения недостаточным для научно-технологического прорыва и призвал увеличить ассигнования на эти цели.

Для успешного импортозамещения и достижения технологического суверенитета необходимо увеличивать государственное финансирование не только научных разработок, но и образования и в целом наращивать расходы на человеческий капитал, считает директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Для развития научных разработок он также считает правильным привлекать в Россию специалистов из дружественных стран. В сферах, которые были не очень сильно развиты в России, таких как микроэлектроника, нужно пока искать способы для импорта, говорит эксперт. «И выделить приоритетные направления, по которым нужно работать в первую очередь, за два-три года. Отработать их с привлечением иностранных специалистов. Это долгий процесс, на этой уйдет лет пять—восемь», — сказал он РБК.

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Теги
Анна Гальчева
наука санкции НИОКР
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