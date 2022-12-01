ВТБ: россияне с начала года втрое меньше стали покупать безналичные доллары и евро

Россияне за год в три раза меньше стали покупать доллары и евро

Фото: Lino Mirgeler / Dpa / ТАСС

Доля безналичной покупки долларов и евро за период с начала года по ноябрь включительно снизилась в три раза, свидетельствуют данные ВТБ (есть у РБК). Западные валюты уступили юаню и валютам соседних стран.

По данным банка, по итогам первого полугодия доллар и евро составляли 91% безналичной покупки валюты. При этом в феврале, мае и июне спрос на американскую и европейскую валюты составил 98%, достигнув пиковых значений.

В июле тенденция резко изменилась: доля этих валют сократилась до 55% на фоне роста спроса на юани и валюты стран СНГ, отметили в ВТБ. В третьем квартале покупка юаня достигла 80% в объеме всех операций, объем сделок увеличился в шесть раз ко второму кварталу. В ноябре она снизилась до 50%, а доля долларов и евро сократилась уже до 37%. На валюты других стран в прошлом месяце пришлось около 10%, добавили в банке.

«Интерес к национальным валютам соседних стран в основном связан с ростом числа исходящих переводов. Среди стран СНГ наибольший объем сделок приходится на казахстанские тенге, белорусские рубли и армянские драмы», — заявил старший вице-президент, глава департамента по работе с массовым сегментом ВТБ Денис Вальвачев. В ноябре банк провел первые транзакции розничных клиентов с вьетнамскими донгами.

В начале октября объем торгов в паре юань/рубль на Мосбирже впервые превысил оборот по долларам. С расчетами «завтра» 3 октября он достиг 70,3 млрд руб., по этому инструменту было совершено 64,9 тыс. сделок. При этом в паре доллар/рубль объем составил 68,2 млрд руб.