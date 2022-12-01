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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
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Япония не стала сотрудничать с США в разработке нового истребителя

Shūkan Gendai: Япония не стала сотрудничать с США в разработке нового истребителя
Фото: Benoit Tessier / Reuters
Фото: Benoit Tessier / Reuters

Япония отказалась сотрудничать с США в разработке нового истребителя. Об этом сообщает японская газета Shukan Gendai.

Министерство обороны Японии решило сотрудничать с компанией BAE Systems из Великобритании, которая пообещала «полную прозрачность» в рамках работы над новым истребителем. Поводом для отказа работать с США стало нежелание американской военной компании Lockheed Martin передавать Японии свои передовые технологии.

«Участие США ослабело, поскольку переговоры с Министерством обороны США, уважающего пожелание Lockeheed Martin, которая должна была сотрудничать с Mitsubishi Heavy Industries — основным подрядчиком следующего истребителя, — закончились неудачей. По словам официальных лиц Минобороны Японии, когда они запросили технологии, им предоставили лишь информацию о существующих истребителях F35, которые Япония также импортирует, и не захотели раскрывать более новые технологии», — пишет газета.

Япония не стала сотрудничать с США в разработке нового истребителя
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Shūkan Gendai уточняет, что в Министерстве обороны Японии и компании Mitsubishi Heavy Industries были разочарованы решением американского правительства.

26 мая восемь истребителей японской и американской авиации облетели акваторию Японского моря. Одним из оснований для проведения полета в Минобороны Японии назвали прошедший 25 мая запуск баллистических ракет со стороны Северной Кореи. В октябре истребители США и Японии провели совместные учения над Японским морем также в связи с запуском КНДР баллистической ракеты, которая пролетела над японскими префектурами Хоккайдо и Аомори на севере страны.

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Теги
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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