Посол напомнил об увеличении числа рейсов «Аэрофлота» в Таиланд

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«Аэрофлот» втрое увеличит число рейсов в Бангкок и на Пхукет, заявил в интервью «РИА Новости» посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават.

«Недавно мы получили еще одну хорошую новость о том, что «Аэрофлот» планирует увеличить частоту полетов из Москвы в Бангкок с 7 до 21 рейса в неделю, а из Москвы на Пхукет — с 14 до 20 рейсов в неделю», — сказал посол.

Он добавил, что увеличение количества туристов пойдет на пользу местным производителям и повысит уровень контактов между людьми, а также откроет новые возможности для сотрудничества. Вонгсинсават отметил, что российские авиакомпании S7, «Аэрофлот» и Azur Air уже возобновили прямые рейсы в Таиланд. Также, в частности, в страну летают самолеты из Новосибирска, Красноярска, Иркутска и Владивостока.

О том, что «Аэрофлот» начнет зимой летать в Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), рассказал гендиректор компании Сергей Александровский в сентябре. «В зимнем расписании <...> появляется Таиланд: уже запущены продажи в Пхукет, в ближайшее время планируем открыть Бангкок», — сказал он.

Александровский добавил, что часть воздушных судов перебазируют на Дальний Восток: там планируют развивать как внутренние, так и международные перевозки. По каким конкретно направлениям будут летать самолеты и сколько из них перебазируют, Александровский не уточнял. Позже «Аэрофлот» анонсировал возвращение регулярных рейсов в Бангкок с 30 октября с частотой семь рейсов в неделю.