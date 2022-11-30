Постпред России исключил предложенный ЕК суд без согласия Совбеза ООН
Создать суд по расследованию действий России на Украине под эгидой ООН невозможно без одобрения Совета Безопасности этой организации, заявил «РИА Новости» постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов.
«Создание любого механизма, а тем более международного трибунала под эгидой ООН, требует санкции со стороны Совета Безопасности ООН. Надо понимать, что решение Совета по данному вопросу вряд ли будет принято», — сказал дипломат.
Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН и обладает в нем правом вето.
Ранее, 30 ноября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать в Евросоюзе специализированный суд при поддержке ООН для расследования и судебного преследования из-за действий России на Украине.
Евросоюз, по словам фон дер Ляйен, готов работать со своими ближайшими партнерами, чтобы заручиться «широчайшей интернациональной поддержкой» для создания суда. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предлагал создать для тех же целей независимый трибунал.
К созданию трибунала после начала спецоперации призывал президент Украины Владимир Зеленский. Выступая на 77-й сессии Генассамблеи ООН в сентябре, он заявил, что Киев подготовил «конкретные шаги, чтобы создать такой трибунал, и эти шаги будут представлены всем государствам».
Украина после начала спецоперации обратилась в Международный суд ООН в Гааге с иском к России. Военные преступления, совершенные на Украине с 21 ноября 2013 года, также расследует Международный уголовный суд (МУС).
МУС не является частью структур ООН, его основополагающий документ — Римский статут 1998 года. Россия подписала его в 2000 году, но не ратифицировала. Глава государства Владимир Путин в ноябре 2016 года распорядился не допускать Россию к участию в его работе.
Россия не причастна к военным преступлениям на Украине, говорил в марте пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Совершение таких преступлений отвергал и первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев называл попытки организовать трибунал над Москвой «бредовыми» и «юридически ничтожными».