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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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Постпред России исключил предложенный ЕК суд без согласия Совбеза ООН

Постпред России в Женеве Гатилов исключил «трибунал по Украине» без согласия Совбеза ООН
Геннадий Гатилов
Геннадий Гатилов (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Создать суд по расследованию действий России на Украине под эгидой ООН невозможно без одобрения Совета Безопасности этой организации, заявил «РИА Новости» постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов.

«Создание любого механизма, а тем более международного трибунала под эгидой ООН, требует санкции со стороны Совета Безопасности ООН. Надо понимать, что решение Совета по данному вопросу вряд ли будет принято», — сказал дипломат.

Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН и обладает в нем правом вето.

Ранее, 30 ноября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать в Евросоюзе специализированный суд при поддержке ООН для расследования и судебного преследования из-за действий России на Украине.

Евросоюз, по словам фон дер Ляйен, готов работать со своими ближайшими партнерами, чтобы заручиться «широчайшей интернациональной поддержкой» для создания суда. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предлагал создать для тех же целей независимый трибунал.

К созданию трибунала после начала спецоперации призывал президент Украины Владимир Зеленский. Выступая на 77-й сессии Генассамблеи ООН в сентябре, он заявил, что Киев подготовил «конкретные шаги, чтобы создать такой трибунал, и эти шаги будут представлены всем государствам».

Украина после начала спецоперации обратилась в Международный суд ООН в Гааге с иском к России. Военные преступления, совершенные на Украине с 21 ноября 2013 года, также расследует Международный уголовный суд (МУС).

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МУС не является частью структур ООН, его основополагающий документ — Римский статут 1998 года. Россия подписала его в 2000 году, но не ратифицировала. Глава государства Владимир Путин в ноябре 2016 года распорядился не допускать Россию к участию в его работе.

Россия не причастна к военным преступлениям на Украине, говорил в марте пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Совершение таких преступлений отвергал и первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев называл попытки организовать трибунал над Москвой «бредовыми» и «юридически ничтожными».

Теги
трибунал международный трибунал Геннадий Гатилов ООН Украина
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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