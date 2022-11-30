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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
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Захарова отреагировала на планы Венгрии одобрить расширение НАТО

Захарова после слов Орбана о Швеции и Финляндии в НАТО заявила об уважении суверенитета
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: ТАСС)

Россия уважает суверенитет Венгрии и считает, что заявление премьер-министра страны Виктора Орбана о готовности поддержать вступление Швеции и Финляндии в НАТО относится к вопросам, которые страна решает самостоятельно. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова во время брифинга, отвечая на вопрос о влиянии решения Орбана на российско-венгерские отношения.

«Россия уважает суверенитет Венгрии, считает, что вопросы своей внутренней, внешней политики — это суверенное государство решает самостоятельно. В общем-то, это и есть наше отличие от западного, или натоцентричного, мироустройства», — отметила представитель МИДа.

Захарова также отметила, что отношения Москвы и Будапешта развиваются динамично, «на основе здорового прагматизма, взаимной выгоды, учета интересов», и призвала остальные страны следовать путем Венгрии.

25 ноября Орбан заявил, что Венгрия поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО. «Венгрия обязательно поддержит их присоединение после того, как это сделает правительство, а также парламент», — сказал премьер-министр. Вопрос о ратификации соглашения будет включен в повестку первой парламентской сессии 2023 года, которая начинается в середине февраля.

Правительство Венгрии внесло документ в парламент для ратификации 14 июля, однако он до сих пор не рассматривался. Глава венгерского МИДа Петер Сийярто указывал, что процесс затягивается, так как парламент вынужден обсуждать другие вопросы «из-за Брюсселя». Ранее Будапешт добивался исключений для себя на фоне обсуждений в ЕС новых пакетов антироссийских санкций. Венгрия договорилась, что потолок цен на российскую нефть не распространяется на трубопроводные поставки, а в случае чрезвычайной ситуации — на морскую транспортировку. Кроме того, у Будапешта получилось добиться исключения из-под санкций атомной энергетики.

Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО в мае 2022 года. Для того чтобы обе страны стали членами блока, вступление должны поддержать все государства альянса. Вместе с Венгрией соглашение пока не ратифицировала Турция.

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Теги
Персоны
Венгрия НАТО Мария Захарова расширение НАТО

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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