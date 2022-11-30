СК возбудил уголовное дело после пожара на ТЭЦ-9 в Перми и гибели работника

СК завел уголовное дело после гибели работника при пожаре на ТЭЦ в Перми

Фото: СК РФ

В Перми возбуждено уголовное дело по факту смерти и получения травм работниками во время пожара на ТЭЦ-9. Об этом сообщает следственное управление по Пермскому краю.

Дело завели по ч. 2 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Максимальный срок наказания — принудительные работы или лишение свободы на пять лет.

«В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственным за охрану труда и пожарную безопасность на предприятии», — добавили в СК.

Сообщения о пожаре на крупнейшей в Перми теплоэлектроцентрали поступили экстренным службам в 12:58 по местному времени (10:58 мск).

Пожару присвоили третий номер сложности. В МЧС сказали, что возгорание произошло из-за ремонтных работ на кровле корпуса здания. Пожар потушили, ТЭЦ-9 продолжает работать. В краевом министерстве ЖКХ заверили «РБК Пермь», что теплоснабжение многоквартирных домов и социально значимых объектов осуществляется в полном объеме. Погиб один человек, двое пострадали.