В Перми загорелась ТЭЦ

Загорелось одно из зданий цехов ТЭЦ-9, передает ТАСС. Пожару присвоен третий номер сложности. О пострадавших не сообщается

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В Перми в районе ТЭЦ-9 поднимается столб дыма, пожарные выехали на место. Об этом сообщает местное издание Properm, а также ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС Пермского края.

Сообщение о пожаре поступило в 12:58 (10:58 мск), приводит издание сообщение МЧС. Горит кровля котло-турбинного цеха. На месте работают 79 человек, 23 единицы техники.

Пожар произошел о адресу: ул. Промышленная, 103.

Площадь пожара уточняется. О пострадавших не сообщается.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы пишет, что загорелся один из цехов на территории ТЭЦ. Пожару присвоен третий номер сложности. «Возгорание произошло в турбинном цехе, огонь охватил кровлю здания», — сказал собеседник агентства.