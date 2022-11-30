МЧС: пожар на ТЭЦ в Перми возник из-за строительных работ на кровле, пострадали 3 человека

МЧС назвало причиной пожара на ТЭЦ в Перми ремонтные работы на кровле

Пожар на ТЭЦ-9 в Перми начался после полудня среды. В региональном минздраве сообщили, что при возгорании пострадали три человека, все они находятся в больнице. В местном МЧС заявили, что пожар ликвидирован, станция работает

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Пожар на ТЭЦ-9 в Перми, являющейся крупнейшей в городе, ликвидирован, возгорание произошло из-за ремонтных работ на кровле корпуса здания. Об этом «РИА Новости» сообщили в краевом управлении МЧС.

«Пламя потушили. Возгорание произошло вследствие проведения ремонтных работ на кровле одного из цехов. Никаких взрывов не было. Угрозы перехода огня на другие объекты нет», — сообщили в МЧС.

Пожар тушили 67 спасателей, на место прибыли 20 единиц специальной техники, 50 сотрудников ТЭЦ эвакуировались самостоятельно, троих вынесли спасатели. В настоящее время ТЭЦ-9 продолжает работать и снабжает город теплом.

То, что открытое горение на теплоэлектроцентрали, возникшее из-за ремонта на кровле, ликвидировано, подтвердили «РБК Пермь» в местном МЧС.

В минздраве Пермского края изданию также сообщили о трех пострадавших. «В настоящее время два пациента госпитализированы в ожоговое отделение. Еще один пациент находится в состоянии клинической смерти, оказываются реанимационные мероприятия», — сказали в минздраве.

В краевом министерстве ЖКХ «РБК Пермь» сообщили, что теплоснабжение многоквартирных домов и социально значимых объектов осуществляется в полном объеме, в данный момент проводятся работы по переводу тепловой нагрузки на пермскую ТЭЦ-6.

В ПАО «Т Плюс», в структуру которого входит ТЭЦ-9, заявили, что устанавливают причины произошедшего. «Причины происшествия устанавливаются. Восстановительные работы будут организованы после определения и устранения причин происшествия», — сказали «РБК Пермь» в «Т Плюс».

Сообщения о пожаре на теплоэлектроцентрали поступили экстренным службам в 12:58 по местному времени (10:58 мск). В городе в районе ТЭЦ поднимался столб дыма, сообщалось о возгорании кровли котлотурбинного цеха.