В Перми погиб один из трех пострадавших при пожаре на ТЭЦ-9

Один человек погиб в результате пожара на ТЭЦ в Перми

Один из трех пострадавших при пожаре на ТЭЦ-9 в Перми погиб, сообщили РБК в пресс-службе регионального минздрава. Там добавили, что двое других пострадавших госпитализированы.

Сообщения о пожаре на крупнейшей в Перми теплоэлектроцентрали поступили экстренным службам в 12:58 по местному времени (10:58 мск). В МЧС сказали, что возгорание произошло из-за ремонтных работ на кровле корпуса здания. Пожар тушили 67 спасателей, на место прибыли 20 единиц специальной техники. 50 сотрудников ТЭЦ эвакуировались самостоятельно, троих вынесли спасатели.

Пожар потушили, «никаких взрывов не было», сообщили позднее в ведомстве. В краевом министерстве ЖКХ заверили «РБК Пермь», что теплоснабжение многоквартирных домов и социально значимых объектов осуществляется в полном объеме, проводятся работы по переводу тепловой нагрузки на ТЭЦ-6.