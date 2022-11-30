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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
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Путин обсудил торговлю и совместные проекты с президентом Узбекистана

Путин созвонился с президентом Узбекистана и обсудил с ним торговлю и совместные проекты
Шавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев (Фото: president.uz)

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Затронуты актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию перспективных совместных проектов», — говорится в сообщении.

Эти вопросы вскоре продолжат обсуждать главы правительств России и Узбекистана во время заседания Совместной комиссии двух стран, которое состоится 1–2 декабря в Самарканде, указал Кремль.

В январе—сентябре 2022 года товарооборот между двумя государствами увеличился на 37%, до $5,3 млрд, говорил во время встречи с заместителем премьер-министра Казахстана Жамшидом Ходжаевым в октябре глава Минпромторга Денис Мантуров. «Мы рассчитываем выйти примерно на $8,5 млрд по итогам года», — заявил Мантуров. По его словам, между Министерством инвестиций и внешней торговли Узбекистана и Министерством промышленности и торговли России создан совместный проектный офис, в рамках которого ведется проработка нового портфеля из более чем 20 проектов на общую сумму почти $4 млрд.

29 ноября президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин на встрече в Москве обсудили создание «тройственного газового союза» Казахстана, России и Узбекистана. «Предложенный президентом России проект «тройственного газового союза» с Казахстаном и Узбекистаном предполагает создание координационного механизма и развития инфраструктуры потребления и транспортировки газа как для внутренних, так и для внешних рынков», — пояснил позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Владимир Путин Узбекистан Шавкат Мирзиёев телефонный разговор

Владимир Путин

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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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