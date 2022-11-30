Общество ,
0
Пожар в цехе в Волгограде. Видео
В Кировском районе Волгограда загорелся цех с пластиковой продукцией. Возгорание локализовали на площади 1500 кв. м, пострадавших нет. Пожар тушат 104 человека и 33 единицы техники
Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+
*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).
Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+
*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).