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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Бизнес ,  
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АвтоВАЗ объяснил низкие цены на Lada в Казахстане

АвтоВАЗ заявил, что не поставляет в Казахстан произведенные после I квартала машины
Фото: Артем Соболев / Global Look Press
Фото: Артем Соболев / Global Look Press

Цены на автомобили Lada в Казахстане ниже российских, потому что эти машины были произведены и поставлены еще в первом квартале текущего года, заявили в пресс-службе АвтоВАЗа.

«Эти автомобили были произведены при другом курсе валюты и при другой, более низкой стоимости автокомпонентов. АвтоВАЗ никак не влияет на ценовую политику казахстанских дилеров, которые устанавливают цены абсолютно самостоятельно и имеют возможность определенного маневра», — объяснили в компании.

Автомобили, произведенные АвтоВАЗом после первого квартала, в Казахстане сейчас не продаются, добавили в пресс-службе.

На разницу в цене обратила внимание газета «Ведомости». Издание сравнило прайс-листы дилеров в обеих странах. В Казахстане Lada Granta с двигателем 1,6 л и мощностью 90 л. с., механической коробкой передач в базовом оснащении при пересчете с тенге на рубли обойдется минимум в 635,7 тыс. руб., следует из данных на сайте «Лада Казахстан». Цены у дилеров в центральной части страны варьируются в диапазоне от 648 700 до 687 700 руб. Такой же автомобиль в России на сайте АвтоВАЗа стоит минимум 678 300 руб. без учета господдержки, цены в салоне — от 724 900 руб. до 850 060 руб. Минимальная цена на Lada Niva Travel в базовой комплектации в Казахстане — 947 700 руб., а в России — 998 900 руб. Niva Legend стоит от 752 700 руб. в Казахстане и от 808 900 руб. в России.

В начале марта, когда против России были введены санкции за военные действия на Украине, АвтоВАЗ объявил о приостановке производства на заводах в Ижевске и Тольятти из-за «кризиса поставок электронных компонентов». В июне компания возобновила выпуск автомобилей, и с конвейера сошли первые Lada Granta Classic 2022 модельного года.

23 марта французская Renault, которой принадлежали 68% АвтоВАЗа, сообщила, что приостанавливает деятельность в России. После этого компания заявила о передаче своего контрольного пакета в АвтоВАЗе структуре Минпромторга — ФГУП «НАМИ».

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Теги
АвтоВАЗ Казахстан цены на автомобили Lada
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Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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