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В Иране предложили АвтоВАЗу запустить совместное производство автомобилей

Иран хотел бы заключить соглашение о совместном производстве автомобилей с российским производителем АвтоВАЗ, заявил «РИА Новости» председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш.

«Иран и Россия в настоящее время находятся в исключительном положении, пожалуй, еще никогда в истории не было такого положения, когда эти две страны настолько сблизились друг с другом. Мы должны воспользоваться возможностью, мы должны составить долгосрочный план, чтобы это сотрудничество продолжалось и далее уже при других обстоятельствах», — пояснил Манеш.

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Фото:Техно-Сервис К Лада

В середине августа «Коммерсантъ» сообщал, что в России в скором времени могут начать продажи автомобилей иранской компании Iran Khodro. Причем, по словам главы компании Iran Khodro Мехди Хатиби, они уже провели все необходимые переговоры с российской стороной.

Около 20 лет назад автомобили Iran Khodro уже продавались в России. Так, седан Samand, который построен на базе модели Peugeot 405, можно было купить у нас в стране в 2006–2009 годах. Однако за все это время россияне приобрели всего несколько тысяч таких седанов. Сейчас в планах у Iran Khodro экспортировать 100 тыс. авто ежегодно. Эта цифра в пять раз больше текущих объемов.

В свою очередь АвтоВАЗ ведет переговоры о поставке автомобилей Lada в Иран с 2019 года. «АвтоВАЗ собирает автомобили в Египте, там есть сборочное производство, активно идут переговоры в ряде других стран, таких как, например, Иран. Речь идет и о поставке, и о сборке», — говорил тогда директор по международному сотрудничеству и региональной политике «Ростеха» Виктор Кладов.

На фоне западных санкций многие автомобильные бренды заявили о приостановке деятельности или полном уходе с российского рынка. Среди них Volvo, Volkswagen (объединяет марки Volkswagen, Skoda, Audi, Lamborghini, Bentley и Ducati), General Motors, Mercedes Benz и другие. 

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