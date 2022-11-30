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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Общество ,  
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НКО за пять лет получили от Фонда президентских грантов ₽100 млрд

Кириенко: Фонд президентских грантов за пять лет выделил на проекты НКО ₽100 млрд
Сергей Кириенко
Сергей Кириенко (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Фонд президентских грантов за пять лет своего существования выделил 100 млрд руб. некоммерческим организациям. Об этом рассказал «РИА Новости» первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«Из [выделенной суммы] почти четверть — только за один последний год. То есть каждый год идет рост. И софинансирование от бизнеса идет каждый год в рост», — сказал он. Растет и количество заявок на гранты, и Кириенко не исключил увеличения их числа и в следующем году.

Замглавы администрации президента отметил, что и сами НКО учатся работать, привлекать средства и людей. Вырос, по его словам, и уровень управления некоммерческими организациями.

Фонд президентских грантов работает с 2017 года. Он выделяет средства на реализацию социально значимых проектов. Заявки принимаются два раза в год. Победителями первого конкурса стали 1023 проекта, крупнейшие гранты получили «Золотая маска» на проведение одноименного театрального фестиваля (50 млн руб.) и российский «Красный Крест» с акцией «Я твой донор» (20,3 млн руб.).

По итогам второго конкурса 2022 года финансирование на общую сумму 3,8 млрд руб. получили 1889 НКО. Самый большой грант в размере 36,8 млн руб. выделили благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» на проект «Жить и побеждать», направленный на медицинскую помощь тяжелобольным детям и молодым взрослым из ДНР и ЛНР.

29 сентября Кириенко объявил, что на президентские гранты смогут претендовать НКО, помогающие семьям участников военной операции на Украине.

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Теги
Сергей Кириенко президентские гранты НКО Фонд президентских грантов
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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