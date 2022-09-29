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Кремль выделит гранты для НКО, помогающих семьям участников спецоперации

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Некоммерческие организации (НКО), которые оказывают помощь семьям участников спецоперации на Украине, смогут претендовать на гранты президента. Об этом заявил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, передает ТАСС.

«Мы сегодня приняли решение создать еще одно направление Фонда президентских грантов — это поддержка тех некоммерческих организаций, которые будут оказывать помощь семьям участников специальной военной операции», — сказал Кириенко.

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Сергей Кириенко

Также Кириенко отметил, что НКО, которые действуют на территории ДНР, ЛНР, в Херсонской и Запорожской областях, смогут претендовать на гранты после вхождения регионов в состав России.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля. За восемь месяцев российские войска заняли Херсонскую область и часть Запорожской, часть ДНР и полностью территорию ЛНР. На этих территориях прошли референдумы, где большинство явившихся на участки, по данным местных ЦИК, изъявили желание стать частью России.

21 сентября Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, власти планируют призвать 300 тыс. человек.

Теги
Сергей Кириенко администрация президента президентские гранты Военная операция на Украине
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