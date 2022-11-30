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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Общество ,  
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В Брянской области загорелись резервуары с нефтепродуктами

Губернатор Богомаз: в Брянской области загорелись резервуары с нефтепродуктами

В Суражском районе Брянской области горят резервуары с нефтепродуктами, площадь пожара составляет 1800 кв. м, сведений о пострадавших не поступало, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«К тушению привлечено более 80 человек и 30 ед. техники, в том числе пожарный поезд. Дополнительно направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Брянской области», — написал он.

6 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о возгорании в резервуаре с растворителем после обстрела завода в Грайворонском городском округе с украинской стороны. Пострадавших в результате произошедшего не было.

Оба региона граничат с Украиной, где с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию. В апреля в них действует желтый уровень террористической опасности, а в октябре в Брянской, Белгородской области и еще шести приграничных регионах ввели режим «среднего уровня реагирования». Он подразумевает усиление охраны общественного порядка, особый режим работы государственных объектов, ограничения на въезд и выезд.

Теги
Брянская область Александр Богомаз Пожар нефтепродукты
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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