В Брянской области загорелись резервуары с нефтепродуктами

В Суражском районе Брянской области горят резервуары с нефтепродуктами, площадь пожара составляет 1800 кв. м, сведений о пострадавших не поступало, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«К тушению привлечено более 80 человек и 30 ед. техники, в том числе пожарный поезд. Дополнительно направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Брянской области», — написал он.

6 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о возгорании в резервуаре с растворителем после обстрела завода в Грайворонском городском округе с украинской стороны. Пострадавших в результате произошедшего не было.

Оба региона граничат с Украиной, где с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию. В апреля в них действует желтый уровень террористической опасности, а в октябре в Брянской, Белгородской области и еще шести приграничных регионах ввели режим «среднего уровня реагирования». Он подразумевает усиление охраны общественного порядка, особый режим работы государственных объектов, ограничения на въезд и выезд.