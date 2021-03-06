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В Ярославской области произошло возгорание резервуаров с нефтепродуктами

На опытно-промышленном нефтемаслозаводе им. Д.И. Менделеева в Ярославской области произошел пожар. Об этом сообщает главное управление МЧС России по региону.

По данным ведомства, информация о возгорании поступила в 20.10 мск. Спустя час удалось ликвидировать открытое горение.

«РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС сообщали, что на заводе загорелись два резервуара с нефтепродуктами объемом 600 куб. м. В пресс-службе правительства региона отметили, что в результате инцидента никто не пострадал, угрозы разлива нефтепродуктов нет, передает ТАСС.

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Ранее возгорание произошло в акватории реки Обь недалеко от Нижневартовска. ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники передавали, что площадь горения составила около 1 тыс. кв. м. Причиной возгорания стала авария на подводном переходе продуктопровода Нижневартовский ГПЗ — Южно-Балыкский ГПЗ, сообщили в компании «СибурТюменьГаз». В результате один человек получил ожоги, его не стали госпитализировать.

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