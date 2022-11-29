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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
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Суд арестовал женщину, сбившую мать и двух детей в Москве

Хорошевский суд Москвы на два месяца арестовал женщину, сбившую в Москве мать и двух детей
Фото: moscowcourts / Telegram
Фото: moscowcourts / Telegram

Хорошевский районный суд арестовал Наталью Украинскую, сбившую мать и двоих детей в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал столичных судов общей юрисдикции.

Украинская обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 УК (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Женщину заключили под стражу на два месяца, то есть до 27 января 2023 года, подчеркивается в сообщении пресс-службы судов.

Суд арестовал женщину, сбившую мать и двух детей в Москве
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Вечером 27 ноября на улице Свободы в Москве 37-летняя женщина не справилась с управлением автомобиля и наехала на пешеходов, находящихся на тротуаре, — мать с двумя детьми. Женщина и ее двухлетний ребенок погибли на месте. Как уточнил телеграм-канал «112», десятимесячного ребенка, который находился в коляске, экстренно госпитализировали. На момент приезда бригады скорой помощи двухлетний мальчик уже находился в состоянии клинической смерти, спасти его не удалось.

28 ноября по результатам медицинского освидетельствования «у 37-летней подозреваемой, находившейся за рулем автомобиля, установлено состояние опьянения (наркотического)», говорилось в сообщении прокуратуры Москвы. Это преступление относится к категории тяжких, максимальное наказание — лишение свободы на 15 лет.

Следственный комитет инициировал передачу уголовного дела из полиции в Главное следственное управление по Москве.

Теги
ДТП суд уголовное дело прокуратура
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Подробнее

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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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