Хорошевский суд Москвы на два месяца арестовал женщину, сбившую в Москве мать и двух детей

Суд арестовал женщину, сбившую мать и двух детей в Москве

Фото: moscowcourts / Telegram

Хорошевский районный суд арестовал Наталью Украинскую, сбившую мать и двоих детей в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал столичных судов общей юрисдикции.

Украинская обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 УК (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Женщину заключили под стражу на два месяца, то есть до 27 января 2023 года, подчеркивается в сообщении пресс-службы судов.

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Вечером 27 ноября на улице Свободы в Москве 37-летняя женщина не справилась с управлением автомобиля и наехала на пешеходов, находящихся на тротуаре, — мать с двумя детьми. Женщина и ее двухлетний ребенок погибли на месте. Как уточнил телеграм-канал «112», десятимесячного ребенка, который находился в коляске, экстренно госпитализировали. На момент приезда бригады скорой помощи двухлетний мальчик уже находился в состоянии клинической смерти, спасти его не удалось.

28 ноября по результатам медицинского освидетельствования «у 37-летней подозреваемой, находившейся за рулем автомобиля, установлено состояние опьянения (наркотического)», говорилось в сообщении прокуратуры Москвы. Это преступление относится к категории тяжких, максимальное наказание — лишение свободы на 15 лет.

Следственный комитет инициировал передачу уголовного дела из полиции в Главное следственное управление по Москве.