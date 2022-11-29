Столтенберг назвал ущерб от ракетных ударов по Украине колоссальным

Йенс Столтенберг (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Ракетные удары наносят колоссальный ущерб инфраструктуре Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время своего выступления на форуме в Бухаресте. Трансляция велась на YouTube-канале Североатлантического альянса.

«Мы должны понимать, что атаки по украинской инфраструктуре имеют колоссальный эффект», — сказал Столтенберг, отметив, что, несмотря на работу системы ПВО Украины, эти удары наносят «значительный ущерб».

Он также заявил, что страны — члены НАТО оказывают беспрецедентную поддержку Украине и будут продолжать это делать, в том числе помогая ей восстановить газовую и энергетическую инфраструктуру, и продолжат поставлять системы ПВО.

Минобороны России с 10 октября докладывает об ударах по объектам военного управления и системам энергетики Украины. Атаки последовали за взрывом на Крымском мосту, который, как считают российские власти, организовали спецслужбы Украины. В Кремле уточняют, что удары наносятся по тем объектам, которые «прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины». Из-за повреждения инфраструктуры по всей стране есть проблемы с электричеством, тепло- и водоснабжением.

Последний раз о массированном ударе украинские власти сообщали 23 ноября, впоследствии его подтвердило Минобороны России. Электричество после этой атаки пропало в нескольких регионах Украины, а также в Молдавии и непризнанном Приднестровье.