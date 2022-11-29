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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
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Лукашенко простился с главой МИД Белоруссии Макеем

Лукашенко посетил церемонию прощания с главой МИД Белоруссии Макеем

Александр Лукашенко Фото:belta.by Александр Лукашенко Фото:belta.by Фото:belta.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил церемонию прощания с умершим министром иностранных дел страны Владимиром Макеем, сообщает агентство БелТА.

Траурная церемония проходит в Центральном доме офицеров в Минске. Проститься с Макеем, помимо Лукашенко, приехали члены семьи министра, сотрудники МИДа, высшие должностные лица, руководители министерств, ведомств и государственных органов. После церемонии Макея похоронят на Восточном кладбище Минска.

Лукашенко простился с главой МИД Белоруссии Макеем
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Макей умер 26 ноября в возрасте 64 лет. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, который сообщил о смерти министра, не назвал причину смерти.

Лукашенко выразил соболезнования близким Макея. В российском МИДе отметили, что Макей внес большой вклад в «интеграционное строительство Союзного государства и укрепление связей между двумя странами». Посольство России в Белоруссии назвало смерть дипломата «невосполнимой утратой».

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Макей работал министром иностранных дел Белоруссии с 20 августа 2012 года. С 1993 года Макей занимал различные должности в белорусском внешнеполитическом ведомстве, был заместителем начальника службы государственного протокола, представлял страну при Совете Европы. С 2000 по 2008 год он работал помощником Лукашенко, а с 2008 по 2012 год был главой его администрации.

Теги
Персоны
Александр Лукашенко Владимир Макей Белоруссия похороны МИД Белоруссии

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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