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Сейшельские острова открыли границы для туристов со всего мира

Сейшельские острова с четверга, 25 марта, открыли свои границы для туристов со всего мира, в том числе из России. Иностранцам разрешен въезд при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до прибытия. При его наличии туристам разрешено сразу заселяться в отели.

Однако гости страны должны будут соблюдать санитарные правила — масочный режим, социальное дистанцирование, дезинфекцию рук.

Президент Сейшельских островов Уовел Рамкалаван накануне открытия страны заявил, что количество рейсов, готовых прибыть на острова, и их предварительное бронирование очень обнадеживают, сообщило Seychelles News Agency.

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По словам президента, страна полностью готова к приему туристов. «Сейшельские острова занимают первое место в мире по количеству прививок. На этой неделе люди начали принимать свою вторую дозу вакцины Covishield. У нас есть более 63 тысяч человек, которые уже приняли свою первую дозу. <...> К концу этой недели у нас будет 50% людей, которые уже получили вторую дозу», — сказал Рамкалаван.

Глава государства добавил, что открытие международного аэропорта островного государства вызывает большой ажиотаж. «По состоянию на следующую неделю в страну будет отправлено более 28 рейсов», — отметил он и добавил, что среди других позитивных признаков — возвращение «Аэрофлота», который со 2 апреля будет летать на острова.

О планах открыть страну с 25 марта сейшельские власти сообщили за двадцать дней до этой даты.

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Ранее Кипр сообщил, что с 1 апреля планирует открыть свои границы для всех туристов из России при условии отрицательных анализов на коронавирус. Посольство России в Кипре уточнило, что это решение официально еще не принято. «Пересмотр категорий стран производится еженедельно, поэтому не исключаем, что такое решение будет принято до 1 апреля, но на данный момент Россия относится к серой категории стран», — отметили в диппредставительстве. Это значит, что все действовавшие ранее ограничения сохраняются: остров могут посещать только отдельные категории граждан, для въезда необходимо иметь отрицательный тест, который был сделан в сертифицированной лаборатории не более чем за 72 часа до вылета, а также сдать тест по прибытии в аэропорту Ларнаки или Пафоса и пройти двухнедельный карантин.

туризм эпидемия карантин Сейшельские острова
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