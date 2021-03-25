Сейшельские острова открыли границы для туристов со всего мира

Глава государства добавил, что открытие международного аэропорта островного государства вызывает большой ажиотаж. «По состоянию на следующую неделю в страну будет отправлено более 28 рейсов», — отметил он и добавил, что среди других позитивных признаков — возвращение «Аэрофлота», который со 2 апреля будет летать на острова.

О планах открыть страну с 25 марта сейшельские власти сообщили за двадцать дней до этой даты.

Ранее Кипр сообщил, что с 1 апреля планирует открыть свои границы для всех туристов из России при условии отрицательных анализов на коронавирус. Посольство России в Кипре уточнило, что это решение официально еще не принято. «Пересмотр категорий стран производится еженедельно, поэтому не исключаем, что такое решение будет принято до 1 апреля, но на данный момент Россия относится к серой категории стран», — отметили в диппредставительстве. Это значит, что все действовавшие ранее ограничения сохраняются: остров могут посещать только отдельные категории граждан, для въезда необходимо иметь отрицательный тест, который был сделан в сертифицированной лаборатории не более чем за 72 часа до вылета, а также сдать тест по прибытии в аэропорту Ларнаки или Пафоса и пройти двухнедельный карантин.