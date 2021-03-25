Сейшельские острова открыли границы для туристов со всего мира
Сейшельские острова с четверга, 25 марта, открыли свои границы для туристов со всего мира, в том числе из России. Иностранцам разрешен въезд при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до прибытия. При его наличии туристам разрешено сразу заселяться в отели.
Однако гости страны должны будут соблюдать санитарные правила — масочный режим, социальное дистанцирование, дезинфекцию рук.
Президент Сейшельских островов Уовел Рамкалаван накануне открытия страны заявил, что количество рейсов, готовых прибыть на острова, и их предварительное бронирование очень обнадеживают, сообщило Seychelles News Agency.
По словам президента, страна полностью готова к приему туристов. «Сейшельские острова занимают первое место в мире по количеству прививок. На этой неделе люди начали принимать свою вторую дозу вакцины Covishield. У нас есть более 63 тысяч человек, которые уже приняли свою первую дозу. <...> К концу этой недели у нас будет 50% людей, которые уже получили вторую дозу», — сказал Рамкалаван.