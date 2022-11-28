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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
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AirBaltic назвала ошибкой недопуск на рейс в Латвию Ильи Азара

Авиакомпания AirBaltic назвала ошибкой недопуск на рейс из Берлина журналиста Ильи Азара
Илья Азар
Илья Азар (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Недопуск журналиста «Новой газеты. Европа» Ильи Азара на рейс авиакомпании AirBaltic из Берлина в Ригу был ошибочным. Об этом сообщил перевозчик в своем Twitter.

«Это была ошибка наших представителей в берлинском аэропорту. Сейчас мы выясняем с ними все обстоятельства, чтобы понять, почему человека не пустили на борт», — говорится в ответе компании на вопрос, который задал Кристиан Эш, глава московского бюро немецкого таблоида Der Spiegel.

27 ноября Азар в своем телеграм-канале писал, что его не посадили на рейс Берлин — Рига, несмотря на то, что у него есть латвийская виза D (национальная). Сотрудники авиакомпании ссылались на текст IATA (Международной ассоциации воздушного транспорта), который гласит, что россиянам нельзя в Латвию, за исключением виз A (для транзитного перехода) и C (шенгенская виза). «Все мои объяснения, что вообще-то все ровно наоборот, и, наверное, у вас ошибка, упирались в этот текст и некоего начальника в телефонной трубке», — писал Азар.

Позже Азар опубликовал документ из Латвии, выданный ему сотрудниками компании Swissport, которая обслуживает аэропорты многих городов. В нем говорится, что гражданам России запрещен въезд и транзит, но это не распространяется на владельцев виз категории A и C. «По идее, пока что сажать с визами D в Ригу не должны никого вообще, сказали мне», — добавил Азар. Он подчеркнул, что в Swissport тоже удивлены произошедшим.

Страны Балтии договорились ограничить въезд россиянам с шенгенской визой в сентябре, причем на границах как с Россией, так и с Белоруссией. Исключение могут сделать для пересекающих границы по гуманитарным причинам, а также для дипломатов и тех, кто навещает родственников.

Евросоюз приостановил упрощенный визовый режим с Россией с 12 сентября. Визовый сбор вырос с €35 до €80, время рассмотрения анкет — с 10 до 45 дней.

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Теги
Илья Азар Латвия авиалинии AirBaltic
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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