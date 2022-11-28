Швейцария разрешила некоторым россиянам хранить в банках более €100 тыс.

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Граждане России, у которых есть гражданство Великобритании, Андорры или Монако или вид на жительство в этих странах, могут хранить более 100 тыс. франков (около €100 тыс. или около $106 тыс.) на счетах в швейцарских банках. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Государственного секретариата по экономическим вопросам Швейцарии. На него обратил внимание Forbes.

«Граждане Монако, Андорры или Соединенного Королевства и физические лица,

имеющие разрешение на временное или постоянное проживание в Монако, Андорре или Соединенном Королевстве, не подпадают под действие запрета в соответствии со ст. 20», — говорится в тексте документа.

Речь идет о ст. 20 указа о мерах, введенных Швейцарией в связи с российской спецоперацией на Украине («Запрет на вклады и криптоактивы»). Согласно этой статье, местным банкам запрещено принимать депозиты от российских физических и юридических лиц, российских банков, если размер вклада превышает 100 тыс. франков. В самой статье указано, что мера не распространяется на людей с двойным гражданством, одно из которых — в Швейцарии или одной из стран Европейской экономической зоны (туда входят все страны ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн).

В конце февраля, после начала военной операции России на Украине, Евросоюз ввел аналогичные ограничения на депозиты в европейских банках для россиян и российских компаний, а также запретил продажу и покупку ценных бумаг в евро. Кроме того, европейским депозитариям запретили оказывать любые услуги российским гражданам и организациям по продаже ценных бумаг, выпущенных после 12 апреля 2022 года.

Кроме того, крупные российские банки, включая ВТБ и «Сбербанк», попали под санкции, которые предусматривают в том числе блокировку активов и операций в валюте присоединившихся к этой кампании государств. Некоторые кредитные организации, не находящиеся под санкциями, столкнулись с принудительным закрытием корреспондентских счетов в иностранных банках.

Швейцария поддержала санкции ЕС против России и привела собственные санкционные списки в соответствие с европейскими.