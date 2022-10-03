Большинство россиян не захотели хранить деньги в иностранных банках

88% россиян не хотели бы хранить деньги на счетах за рубежом, даже если бы у них была такая возможность, показал опрос ВЦИОМа. Больше всего такая перспектива привлекает молодежь до 25 лет

Фото: Андрей Любимов / РБК

Большинство россиян — 88% — не хотели бы иметь счет в зарубежном банке для хранения своих средств, даже если бы могли. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа в рамках совместного проекта с РБК.

Всероссийский телефонный опрос специалисты ВЦИОМа провели 2 сентября 2022 года. В нем приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Погрешность не превышает 2,5%.

Утвердительно на вопрос о желании хранить деньги на счете зарубежной кредитной организации ответили всего 9% респондентов. Уже имеет такой счет только 1% опрошенных, затруднились ответить 3%.

Интерес к счету в иностранном банке колеблется в зависимости от возраста. Среди молодых людей от 18 до 25 лет наибольшая доля тех, кто хотел бы воспользоваться таким способом сбережения средств, — 22%. У 5% (больше, чем в других возрастных категориях) такой счет уже есть. Большинство тех, кто не хотел бы открывать банковский счет за границей, — 95% — среди людей в возрасте от 60 лет и старше.

Среди респондентов, которые оценивают свое материальное положение как плохое или очень плохое, 11% хотели бы иметь деньги на счете за границей, среди людей с высоким достатком — 10%. Наименее привлекательна эта опция оказалась для среднего класса — только 7% его представителей хотят иметь счет за рубежом.

После начала специальной военной операции на Украине США и ЕС запретили ввоз в Россию наличных долларов и евро. В свою очередь Банк России запретил снимать со счетов наличную валюту, если она появилась там после 9 марта 2022 года, а также ввел лимиты на переводы за рубеж (позднее, впрочем, значительно их увеличив). Также ряд банков под санкциями оказался отключен от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT, а иностранные банки начали закрывать корреспондентские счета российских кредитных организаций (SWIFT и корсчета необходимы для проведения валютных переводов). Российские коммерческие банки стали вводить повышенные комиссии за валютные переводы и хранение долларов и евро на счетах. В итоге россиянам стало сложно купить валюту, перевести ее из одного российского банка в другой либо за границу, а за хранение долларов и евро в ряде кредитных организаций приходится платить.

Что еще показал опрос ВЦИОМа Всего хранить денежные сбережения на вкладах в банках готовы 34% россиян. На максимуме этот показатель находился в 2017 году — 53%. В последующие годы он только снижался, а минимальным был в 2020 году во время пандемии — 33%.

35% сейчас считают, что деньги из банка лучше забирать. Таких меньше, чем в последние два года, когда их доля превышала 40%.

При этом на вопрос, какую форму сбережений стоит выбрать прямо сейчас, 47% респондентов ответили, что часть денег лучше хранить на вкладах, а часть — в наличных. Держать накопления только в наличных готовы 24% россиян, только на вкладах — 18%. 9% против обеих опций, 2% затруднились с ответом.