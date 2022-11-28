Бывший главред подал в суд на новое руководство Regnum из-за увольнения

Модест Колеров (Фото: Борис Кавашкин / ТАСС)

Бывший главный редактор Regnum Модест Колеров подал в суд на новое руководство информационного агентства из-за своего увольнения. Об этом журналист сообщил в телеграм-канале.

2 ноября Колеров объявил о приостановке работы Regnum из-за того, что собственник управляющей компании «без объяснения причин и целей поменял руководство в компании, управляющей агентством». Как отмечал главред, «это сделало невозможным дальнейшее продолжение работы ИА Regnum в прежнем формате».

На следующий день Колеров заявил о «рейдерском захвате» агентства, а 4 ноября сообщил, что его уволили с поста главного редактора Regnum. Его должность заняла журналистка и член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова, которая ранее работала заместителем главного редактора журнала «Русский репортер» и специальным корреспондентом журнала «Эксперт». Уволили и гендиректора агентства Юлию Крижанскую.

Колеров был одним из основателей Regnum в 2002 году. Агентство с 2015 года принадлежит Сергею Руднову — сыну основателя Балтийской медиагруппы Олега Руднова.

До назначения на должность главреда издания Колеров работал начальником управления президента России по межрегиональным и культурным связям. Он кавалер орденов Дружбы Южной Осетии и Приднестровской Молдавской Республики, медали «За поддержание мира в Абхазии». После начала российской военной операции на Украине Евросоюз и Великобритания ввели против него санкции.