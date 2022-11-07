Главным редактором ИА Regnum стала Марина Ахмедова

Фото: Марина Ахмедова / VK

Главным редактором информационного агентства Regnum назначена Марина Ахмедова. Об интернет-издание сообщило на своем сайте.

Раньше Ахмедова работала заместителем главного редактора журнала «Русский репортер», после его закрытия — специальным корреспондентом журнала «Эксперт». Журналистка удостоилась пермии «Общественная Мысль» и — дважды — премии в области печатных СМИ «Искра». Ахмедова — член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ).

С 2014 года она освещала конфликт в Донбассе, где, как указано на сайте СПЧ, в общей сложности провела четыре года. Там журналистка также занималась гуманитарной деятельностью.

Прежний главный редактор Regnum Модест Колеров 2 ноября сообщил о приостановке вещания в связи с тем, что собственник управляющей компании «без объяснения причин и целей поменял руководство в компании, управляющей агентством». Как отмечал главред «это сделало невозможным дальнейшее продолжение работы ИА Regnum в прежнем формате».

На следующий день Колеров заявил о «рейдерском захвате» агентства. «В частности, посторонние люди пытаются получить доступы к сайту и серверам агентства», — рассказал он.

4 Колеров сообщил, что его уволили с поста главного редактора Regnum. На следующий день в Сети появилось открытое письмо коллектива ИА Regnum президенту России Владимиру Путину. Авторы обращения предположили, что смена руководства произошла в целях изменения позиции агентства, и высказали опасения, что «во время СВО и растущей напряженности в мире авторитет ИА Regnum будет использован в антироссийских и антипрезидентских целях, что доверие читателей агентства будет предано, что агентство захвачено врагами России».

7 ноября редакция Regnum подала в Генпрокуратуру заявление о противоправных действиях и воспрепятствовании профессиональной деятельности агентства.

Колеров был одним из основателей Regnum в 2002 году. С 2015 года издание полностью принадлежит Сергею Руднову — сыну основателя Балтийской медиагруппы Олега Руднова.