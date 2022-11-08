Вертолет Ми-2 с пятью людьми на борту совершил аварийную посадку в Костромской области

Вертолет Ми-2 совершил аварийную посадку в Костромской области, сообщил губернатор Сергей Ситников.

По предварительным данным, есть пострадавшие. Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что один человек погиб, четверо пострадали.

Ситников выехал на место происшествия. Он уточнил, что вертолет выполнял полет из города Шарья по заданию санитарной авиации. Посадка произошла в нескольких километрах от аэропорта «Сокеркино». На месте работают оперативные службы.

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