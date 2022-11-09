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CК возбудил дело после крушения санитарного вертолета под Костромой

Следственный комитет возбудил дело после крушения санитарного вертолета Ми-2 под Костромой
Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ
Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности (ст. 263 УК) после крушения вертолета Ми-2 в Костромской области и гибели пассажира, сообщается  на сайте ведомства. Расследование ведет Западное межрегиональное управление на транспорте СК. 

Сотрудники управления осмотрели место аварийной посадки санитарного вертолета около деревни Щетниково, изъяли черный ящик, получили образцы авиационного топлива, провели допросы и назначили судебно-медицинские, летно-техническую и химическую экспертизы.

Санитарный вертолет Ми-2 упал вечером 8 ноября в нескольких километрах от костромского аэропорта Сокеркино. Он перевозил 67-летнего пациента с инфарктом миокарда из города Шарья. Всего на борту было пять человек — сам пациент, двое пилотов и двое фельдшеров. Пациент погиб при посадке, экипаж и медики выжили, их эвакуировали с места аварии. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое, сообщал ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

В пресс-службе «Росавиации» рассказали РБК, что повлиять на полет вертолета могли сложные метеорологические условия. По данным областного управления МЧС, в Костромской области в день аварии шел небольшой дождь, ветер дул со скоростью 5–10 м/с. Местные власти сообщали о плохой видимости, из-за нее на базу вернули поисковый вертолет.

Теги
Костромская область Вертолет СК Ми-2 уголовное дело
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