Прокуратура показала кадры с места жесткой посадки Ми-2 под Костромой

На кадрах видно, как пострадавшего на носилках грузят в машину скорой помощи. На другом видео показан корпус упавшего вертолета. При посадке вертолета пострадали четыре человека, один погиб

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Северо-западная транспортная прокуратура опубликовала видео с места жесткой посадки санитарного вертолета Ми-2 в Костромской области, отдельные кадры появились в телеграм-канале ведомства.

На первом видео медики и спасатели грузят пострадавшего в машину скорой помощи на специальных носилках. На второй записи виден корпус упавшего вертолета.

На третьем видеоролике, который обнародовало МЧС, видно, как спасатели добираются до места аварии и выносят пострадавшего на носилках. По данным властей, поисковая операция шла полтора часа. Связь с группой поддерживал один из выживших фельдшеров. Он ориентировал спасателей и помогал им найти пострадавших.

Санитарный вертолет Ми-2 упал вечером 8 ноября неподалеку от деревни Щетниково в Костромской области — примерно в 1,4 км к юго-востоку от аэропорта Костромы. Он вез туда пациента с инфарктом миокарда из города Шарья. Всего на борту было пять человек — сам пациент, двое пилотов и двое фельдшеров. Пациент — 67-летний мужчина — погиб при посадке, экипаж и медики выжили. Состояние всех пострадавших, писал ТАСС со ссылкой на медицинские службы, оценивается как тяжелое. Всех пострадавших уже эвакуировали с места аварии.

В пресс-службе «Росавиации» РБК сообщили, что повлиять на полет вертолета могли сложные метеорологические условия. Причины жесткой посадки расследует специально сформированная комиссия с участием представителей ведомства. По данным областного управления МЧС, в Костромской области 8 ноября шел небольшой дождь, ветер дул со скоростью 5–10 м/с. В регионе сохранялась низкая облачность, власти говорили о плохой видимости. Из-за нее на базу вернули поисковый вертолет.