Лидеры ШОС заявили, что организация не направлена против других стран

В совместной декларации лидеры стран ШОС заявили, что организация открыта к сотрудничеству с другими странами

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Работа Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) не направлена против других стран и международных объединений, говорится в декларации совета лидеров стран ШОС по итогам саммита в Самарканде.

«Государства-члены подтверждают ненаправленность ШОС против других государств и международных организаций и открытость для широкого сотрудничества с ними в соответствии с целями и принципами Устава ООН, Хартии ШОС и международным правом на основе учета взаимных интересов и общности подходов к решению региональных и общемировых проблем», — сказано в документе.

Саммит ШОС проходил 15–16 сентября в Узбекистане. В самаркандской декларации, которую лидеры стран ШОС подписали по итогам встречи, они также заявили о намерении наращивать сотрудничество в области обороны и безопасности, создать единый список террористических и экстремистских организаций, осудили одностороннее наращивание систем глобальной противоракетной обороны отдельными государствами, а также призвали к соблюдению Конвенции о запрещении разработки химического оружия.

Шанхайскую организацию сотрудничества в 2001 году основали лидеры Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Среди ее целей названы укрепление стабильности и безопасности, борьба с терроризмом, развитие экономического сотрудничества, энергетического партнерства и научного и культурного взаимодействия.

В 2017 году полноправными членами ШОС стали Индия и Пакистан, а на прошлогоднем саммите была начата процедура приема Ирана в организацию. В июле 2022-го заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена также подала Белоруссия. Партнерами объединения являются Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.