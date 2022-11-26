Сенатор Косачев назвал Владимира Макея «профессионалом высшей пробы»

В Совфеде считают, что смерть Макея никак не отразиться на отношениях России и Белоруссии

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей, о смерти которого стало известно 26 ноября, был настоящим профессионалом и патриотом. Об этом в своем телеграм-канале написал член Совета Федерации Константин Косачев.

«Профессионал высшей пробы, патриот, надежный товарищ. Вечная память», — написал Косачев. По его словам, он хорошо знал покойного и выразил соболезнования родным Макея через своих коллег в белорусском парламенте.

В свою очередь первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров считает, что от смены главы белорусского МИД отношения Москвы и Минска не изменятся. Об этом он заявил в интервью «РИА Новости».

Владимир Макей скончался на 65 году жизни. Он занимал пост министра иностранных дел Белоруссии с 20 августа 2012 года. Имел дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Макей был женат, имел троих детей.

Соболезнования в связи с кончиной дипломата выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Причина смерти Макея пока не называлась.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что в Москве потрясены сообщениями о смерти Макея. Российское посольство в Белоруссии назвало смерть дипломата «невосполнимой утратой».