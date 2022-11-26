Захарова заявила о потрясении из-за смерти главы МИД Белоруссии

Мария Захарова (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Москва потрясена сообщением о смерти министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея, заявила в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Потрясены сообщениями о смерти главы МИД Республики Беларусь Владимира Макея. В ближайшее время будут опубликованы официальные соболезнования МИД России», — написала она.

О смерти главы белорусского дипведомства ранее сообщил пресс-секретарь министерства Анатолий Глаз. Причины смерти дипломата он не привел. Макею было 64 года.

Владимир Макей родился в 1958 году. В 1980 году окончил Минский государственный педагогический институт иностранных языков, в 1993 году — Дипломатическую академию МИД Австрии. Владеет немецким и английским языками.



С 1980 по 1993 год служил в Вооруженных силах СССР и Белоруссии. С 1993 года занимал различные должности в МИД Белоруссии. Был заместителем начальника службы государственного протокола, представлял страну при Совете Европы. С 2000 по 2008 год — помощник президента Белоруссии Александра Лукашенко. С 2008 по 2012 год — глава администрации президента Белоруссии.



Пост министра иностранных дел занимает с 20 августа 2012 года. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Макей женат, у него трое детей.

По данным на сайте белорусского МИДа, последнюю встречу Макей провел накануне, 25 ноября, с Апостольским нунцием (дипломат Святого Престола) архиепископом Анте Йозичем. Основными темами беседы стали 30-летие со дня установления дипломатических отношений между Белоруссией и Ватиканом, а также актуальное положение Римско-католической церкви в республике, сказано в сообщении министерства.

