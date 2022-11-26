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Захарова заявила, что европейская цивилизация сохранилась только в России

Захарова: Европа как цивилизация сохранилась только в России

В Евросоюзе уничтожена европейская традиция, Европа как цивилизация на сегодняшний день сохранилась только в России, заявила представитель российского МИДа Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Так она прокомментировала призыв Европарламента к Сербии признать независимость Косово и ввести санкции против России ради вступления в ЕС, либо, цитирует Захарова заявление сербского премьер-министра Аны Брнабич, «не продолжать свой европейский путь».

«Вот это реально смешно. Что в ЕС осталось от Европы? Только географическая привязка к континенту. Европа как цивилизация сейчас сохранилась именно в России. В ЕС уничтожена европейская традиция: извращены античные постулаты закона и права, христианские ценности, идеалы гуманизма», — написала Захарова.

Сербский премьер Ана Брнабич заявила, что Европарламент призывает присоединиться к санкциям против России, поскольку Москва «нарушила территориальную целостность международно признанного государства». «Вторая рекомендация заключается в том, что мы можем продолжить наш европейский путь только в том случае, если мы откажемся от нашей территориальной целостности», — добавила она, имея в виду признание независимости Косово.

С начала военной операции на Украине Евросоюз ввел против России восемь пакетов санкций, ограничения коснулись в том числе экспорта и импорта, финансового сектора и пр. Российские власти считают введение санкций нелегитимным.

Сербия — одна из стран, отказавшаяся вводить санкции против России. Президент республики Александр Вучич говорил, что условием для этого может стать угроза существованию Сербии. Западные страны и Украина критикуют позицию Белграда.

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Несмотря на отказ поддержать ограничительные меры, Сербия присоединилась к резолюции Генассамблеи ООН, осуждающей действия Москвы на Украине, а также не признала результаты референдумов, по итогам которых республики Донбасса, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России.

Теги
Мария Захарова Сербия Европа
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