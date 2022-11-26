Путин призвал «Ростех» использовать опыт по противодействию оружию Запада

Для улучшения качества, надежности и боевых характеристик отечественной военной продукции нужно использовать получаемый при проведении спецоперации на Украине опыт противодействия западному оружию, это хороший опыт, заявил президент России Владимир Путин, выступая на мероприятии по случаю 15-летия госкорпорации «Ростех». Стенограмма выступления опубликована на сайте Кремля.

Глава государства назвал ключевой задачей на сегодняшний день обеспечение потребностей армии, в первую очередь — ее частей, задействованных в военной операции на Украине. В связи с этим президент напомнил о необходимости нарастить производство и поставки вооружений и другой требуемой военным продукции, что обсуждалось в том числе на заседании с членами координационного совета при правительстве 24 ноября.

По словам Путина, предприятия ряда регионов, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Дальнего Востока, работают с максимальной нагрузкой, в несколько дней, что «дает уникальный толчок развитию высокотехнологичных сфер производства, и не только непосредственно в оборонке, но и в смежных гражданских отраслях».

«Действительно, люди трудятся по-ударному, равняясь на наших предков, на великие традиции многих поколений наших мастеров-оружейников, которые делом доказывали то, что русское оружие — это оружие победы», — заявил президент, призвав руководителей предприятий назначить дополнительные меры социальной поддержки работникам и их семьям.

В июне на тот момент вице-премьер Юрий Борисов (с июля возглавляет «Роскосмос») говорил, что российские предприятия, занимающиеся производством высокоточного вооружения, работают «не покладая рук». Зампред Совбеза Дмитрий Медведев призывал «не надеяться», что у России скоро закончатся военная техника и востребованное вооружение.

Ранее Путин поручил сократить сроки производства на оборонных предприятиях. Он указал, что оборонные предприятия должны «в самые кратчайшие сроки» обеспечить поставку требуемого вооружения и техники в войска, средства поражения.