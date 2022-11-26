Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лучшее предложение года! РБК Pro до −55%
Лента новостей
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 62,88 (+0,09) Инвестиции, 25 ноя, 16:30
Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 60,48 (+0,09) Инвестиции, 25 ноя, 16:30
Дуда назвал количество упавших в Польше ракет Политика, 00:24
Путин призвал «Ростех» использовать опыт по противодействию оружию Запада Политика, 00:17
Кран потек: приведет ли обвал цен на нефть к «тощим годам» в России Pro, 00:08
Почему штраф за отсутствие ОСАГО должен быть равен цене полиса Партнерский проект, 00:07
Присяжные признали виновными фигурантов дела о покушении на Авраама Руссо Общество, 00:04
Сможет ли Месси ответить Роналду. Главные интриги дня ЧМ Спорт, 00:01
Сборная Англии не смогла обыграть США и досрочно выйти в плей-офф ЧМ-2022 Спорт, 25 ноя, 23:59
Самые большие скидки года
Скидки до 55% на подписку РБК Pro. Доступ ко всем материалам
Оформить подписку
Под Киевом стали возводить фортификационные укрепления Политика, 25 ноя, 23:47
Финляндия вернет России более 800 арестованных из-за санкций вагонов Бизнес, 25 ноя, 23:40
Зеленский подверг критике Кличко после отключений света Политика, 25 ноя, 23:32
Макияж и шаурма: как отучить водителей отвлекаться от дороги Партнерский проект, 25 ноя, 23:28
Bloomberg узнал о переносе обсуждения потолка цен в ЕС из-за Польши Политика, 25 ноя, 22:57
Не диетой единой: как привести в порядок фигуру аппаратной косметологией РБК и Вирсавия, 25 ноя, 22:54
В МИДе заявили, что не собираются признавать Украину страной-террористом Политика, 25 ноя, 22:31
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин призвал «Ростех» использовать опыт по противодействию оружию Запада

Путин: нужно использовать получаемый в спецоперации опыт противодействия западному оружию

Для улучшения качества, надежности и боевых характеристик отечественной военной продукции нужно использовать получаемый при проведении спецоперации на Украине опыт противодействия западному оружию, это хороший опыт, заявил президент России Владимир Путин, выступая на мероприятии по случаю 15-летия госкорпорации «Ростех». Стенограмма выступления опубликована на сайте Кремля.

Глава государства назвал ключевой задачей на сегодняшний день обеспечение потребностей армии, в первую очередь — ее частей, задействованных в военной операции на Украине. В связи с этим президент напомнил о необходимости нарастить производство и поставки вооружений и другой требуемой военным продукции, что обсуждалось в том числе на заседании с членами координационного совета при правительстве 24 ноября.

По словам Путина, предприятия ряда регионов, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Дальнего Востока, работают с максимальной нагрузкой, в несколько дней, что «дает уникальный толчок развитию высокотехнологичных сфер производства, и не только непосредственно в оборонке, но и в смежных гражданских отраслях».

«Действительно, люди трудятся по-ударному, равняясь на наших предков, на великие традиции многих поколений наших мастеров-оружейников, которые делом доказывали то, что русское оружие — это оружие победы», — заявил президент, призвав руководителей предприятий назначить дополнительные меры социальной поддержки работникам и их семьям.

В июне на тот момент вице-премьер Юрий Борисов (с июля возглавляет «Роскосмос») говорил, что российские предприятия, занимающиеся производством высокоточного вооружения, работают «не покладая рук». Зампред Совбеза Дмитрий Медведев призывал «не надеяться», что у России скоро закончатся военная техника и востребованное вооружение.

Ранее Путин поручил сократить сроки производства на оборонных предприятиях. Он указал, что оборонные предприятия должны «в самые кратчайшие сроки» обеспечить поставку требуемого вооружения и техники в войска, средства поражения.

Читайте на РБК Pro
Фото: Shutterstock Падение ВВП России, ослабление доллара: что прогнозируют эксперты ОЭСР
Почему «Сбермаркету» и Ozon не удается раскачать рынок b2b-маркетплейсов
Фото: Brendan McDermid / Reuters Почему в 2022 году сбываются худшие прогнозы экономистов — The Economist
Как финансовому директору сохранить работу в 2023 году
«Детский мир» уходит с биржи: каков план и что получат инвесторы
Фото: Spencer Platt / Getty Images Почему чем меньше человек работает, тем он продуктивнее
Фото: Hulton Archive / Getty Images Где в Европе россияне могут получить ВНЖ и затем открыть счет в банке
Грядет передел мирового авторынка. Кто сойдет с дистанции — The Economist

Теги
Персоны
Владимир Путин российская армия военная техника вооружение

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Швейцария ввела эмбарго на поставки России и Украине своего оружия
Политика
В США заявили о необходимости догнать Россию по гиперзвуковому оружию
Политика
Путин заявил, что Россия добьется выполнения целей военной операции
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter