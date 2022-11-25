Путин рассказал о ежедневных встречах с руководством Минобороны

Владимир Путин (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Минобороны старается наладить работу по обмундированию военнослужащих в зоне специальной военной операции, заявил президент Владимир Путин на встрече с матерями солдат (трансляцию ведет канал «Россия 24»).

Одна из присутствующих на мероприятии женщин пожаловалась Путину на проблемы с «доукомплектовкой». Путин в ответ сказал, что «пометил этот вопрос для себя». «Посмотрим, что там будет происходить в ближайшие дни», — сказал он.

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«Министерство старается наладить эту работу так эффективно, как это возможно с учетом времени года, — заверил Путин. — Можете мне поверить, говорю совершенно искренне, вот глядя прямо в глаза: каждый раз на встречах с руководством Министерства обороны, а они происходят каждый день, я практически каждый день об этом говорю».

21 октября для обеспечения армии указом президента был создан координационный совет. Его возглавил премьер-министр Михаил Мишустин. По словам премьера, целью нового координационного совета будет оперативное принятие мер для «выполнения целевого задания по всем ключевым направлениям». Среди этих мер глава правительства назвал поставку оборудования и техники для военных, строительные работы и предоставление транспорта.

Кремль признал, что проблемы с экипировкой мобилизованных возникали, но обещал решить их.