Путин заявил, что присоединение Донбасса нужно было провести раньше
Присоединение Донбасса к России должно было произойти раньше, сказал президент Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих — участников специальной военной операции.
«Мы исходили из того, что, может быть, удастся договориться о том, что Луганск и Донецк в рамках минских договоренностей смогут воссоединиться с Украиной. Мы искренне к этому шли», — сказал президент.
Он отметил, что тогда российские власти «не чувствовали до конца настроения людей. «Невозможно было понять, что там происходит», — уточнил Путин.
«Теперь стало очевидным, что это воссоединение [с Россией] должно было бы произойти раньше. Может быть, и не было бы столько потерь среди мирных граждан, не было бы столько погибших детей под обстрелами», — подытожил президент.
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