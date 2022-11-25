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Путин заявил, что присоединение Донбасса нужно было провести раньше

По мнению президента, это могло бы уменьшить количество жертв. Но Москва «искренне шла» к тому, чтобы «Луганск и Донецк в рамках минских договоренностей смогли воссоединиться с Украиной»
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Присоединение Донбасса к России должно было произойти раньше, сказал президент Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих — участников специальной военной операции.

«Мы исходили из того, что, может быть, удастся договориться о том, что Луганск и Донецк в рамках минских договоренностей смогут воссоединиться с Украиной. Мы искренне к этому шли», — сказал президент.

Путин заявил, что присоединение Донбасса нужно было провести раньше
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Он отметил, что тогда российские власти «не чувствовали до конца настроения людей. «Невозможно было понять, что там происходит», — уточнил Путин.

«Теперь стало очевидным, что это воссоединение [с Россией] должно было бы произойти раньше. Может быть, и не было бы столько потерь среди мирных граждан, не было бы столько погибших детей под обстрелами», — подытожил президент.

Материал дополняется.

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