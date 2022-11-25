Власти опровергли эвакуацию в Воронежской области

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Информация об эвакуации населения в Острогожском районе Воронежской области не соответствует действительности. Об этом говорится в телеграм-канале администрации региона.

«Официально сообщаем вам, что на территории Острогожского района обстановка спокойная и полностью управляемая, никаких эвакуационных мероприятий не проводилось и не проводится», — сказано в сообщении.

24 ноября издание «Верстка» сообщило, что власти Острогожского района готовят эвакуацию из 15 сел и хуторов, «расположенных в пределах 100 км от границы России с Украиной (до вхождения новых субъектов в состав России 4 октября)», в безопасные населенные пункты. Издание сослалось на письмо районной администрации к «руководителям». Речь в письме шла о населенных пунктах Дальнеполубянского, Кривополянского, Ольшанского и Петренковского сельских поселений.

Воронежская область граничит с ЛНР, а непосредственно Острогожский район — с Белгородской областью, которая в последнее время регулярно подвергается обстрелам.

В Воронежской области, как и еще в семи регионах России, с 19 октября действует режим среднего уровня реагирования. Он позволяет местным властям проводить мобилизационные мероприятия в сфере экономики, мероприятия по территориальной и гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (в том числе временное переселение граждан), а также дает им полномочия «по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения».

После подписания президентского указа в администрации Воронежской области заявили, что не планируют вводить ограничения. «На данный момент правительством региона для населения не вводится никаких ограничений, в том числе нет ограничений по перемещению на территории Воронежской области или работе субъектов экономики», — подчеркнули в пресс-службе администрации.