Минобороны предупредило, что террористы приготовили удар дронами в Сирии

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лучшее предложение года! РБК Pro до −55%
Лента новостей
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 62,78 (+0,5) Инвестиции, 24 ноя, 16:34
Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 60,39 (-0,12) Инвестиции, 24 ноя, 16:34
Один человек пострадал при стрельбе на севере Москвы Общество, 00:10
Почему штраф за отсутствие ОСАГО должен быть равен цене полиса Партнерский проект, 00:07
Супергол Ришарлисона помог Бразилии победить Сербию на старте ЧМ Спорт, 00:04
Эксперты назвали районы Москвы, где в 2022 дешевели элитные новостройки Недвижимость, 00:03
Новогодние праздники 2023. Сколько отдыхаем и выгодно ли брать отпуск Life, 00:02
Глава «Эксмо-АСТ» оценил потери от ухода Роулинг и Кинга Технологии и медиа, 00:00
В ДТЭК предупредили, что свет в Киеве будут давать на два-три часа в день Политика, 24 ноя, 23:39
Самые большие скидки года
Скидки до 55% на подписку РБК Pro. Доступ ко всем материалам
Оформить подписку
Макияж и шаурма: как отучить водителей отвлекаться от дороги Партнерский проект, 24 ноя, 23:28
Страны ЕС исключат российский газ из контрактов на совместные закупки Политика, 24 ноя, 23:19
Силуанов допустил сохранение НДФЛ для уехавших россиян на уровне 13% Экономика, 24 ноя, 23:16
Лукашенко увидел причастность США к расстрелу военных России на Украине Политика, 24 ноя, 23:12
Меркель заявила о попытках наладить диалог с Москвой до ухода с поста Политика, 24 ноя, 23:10
Минобороны предупредило, что террористы приготовили удар дронами в Сирии Политика, 24 ноя, 22:59
Не диетой единой: как привести в порядок фигуру аппаратной косметологией РБК и Вирсавия, 24 ноя, 22:54
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

Минобороны предупредило, что террористы приготовили удар дронами в Сирии

Минобороны: террористы планируют нанести удары по правительственным позициям в Сирии
Фото: Khalil Ashawi / Reuters
Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Боевики «Джабхат ан-Нусра» (признана террористической организацией; ее деятельность в России запрещена) планируют нанести удары по позициям сирийских правительственных сил с применением беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Минобороны России.

«По информации, поступившей в российский Центр по примирению враждующих сторон, боевики террористической организации «Джабхат Ан-Нусра», действующей в Идлибской зоне деэскалации, планируют нанесение ударов по позициям сирийских правительственных сил с использованием беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

В районе ряда населенных пунктов (Кбана, Фатира, Эль-Бара, Дейр-Сунболь и Сармад) боевики завершили подготовку к применению беспилотников «в ударном варианте с глубиной поражения до 15 км», сообщает ведомство.

По данным Минобороны, террористы могут применить беспилотники в течение ближайших двух суток.

Ранее, 6 ноября, Минобороны России предупреждало, что террористы в Сирии намерены провести постановочные съемки в провинции Идлиб для обвинения сирийских властей и ВКС России в нанесении ударов по мирным жителям. 4 ноября в Минобороны сообщили о планах боевиков запрещенных в России террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана»; признана в России террористической и запрещена) атаковать российскую авиабазу Хмеймим, используя ударные беспилотники и дроны-камикадзе.

Теги
Сирия террорист дрон
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Сирия обвинила Турцию в несоблюдении взятых на себя обязательств
Политика
В России заявили, что готовы дать площадку для переговоров Турции и Сирии
Политика
В Сирии сообщили об ударе Турции по базе международной коалиции
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter