Минобороны предупредило, что террористы приготовили удар дронами в Сирии

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Боевики «Джабхат ан-Нусра» (признана террористической организацией; ее деятельность в России запрещена) планируют нанести удары по позициям сирийских правительственных сил с применением беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Минобороны России.

«По информации, поступившей в российский Центр по примирению враждующих сторон, боевики террористической организации «Джабхат Ан-Нусра», действующей в Идлибской зоне деэскалации, планируют нанесение ударов по позициям сирийских правительственных сил с использованием беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

В районе ряда населенных пунктов (Кбана, Фатира, Эль-Бара, Дейр-Сунболь и Сармад) боевики завершили подготовку к применению беспилотников «в ударном варианте с глубиной поражения до 15 км», сообщает ведомство.

По данным Минобороны, террористы могут применить беспилотники в течение ближайших двух суток.

Ранее, 6 ноября, Минобороны России предупреждало, что террористы в Сирии намерены провести постановочные съемки в провинции Идлиб для обвинения сирийских властей и ВКС России в нанесении ударов по мирным жителям. 4 ноября в Минобороны сообщили о планах боевиков запрещенных в России террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана»; признана в России террористической и запрещена) атаковать российскую авиабазу Хмеймим, используя ударные беспилотники и дроны-камикадзе.