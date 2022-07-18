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Google выписали второй оборотный штраф за неудаление контента об Украине

Суд в Москве оштрафовал компанию на 21,7 млрд руб. за повторное неудаление информации о военной операции на Украине

Суд в Москве оштрафовал Google на 21,7 млрд руб. за повторное неудаление недостоверной информации о военной операции на Украине, сообщили РБК в пресс-службе Таганского районного суда.

Штраф наложен по ч. 5 ст. 13.41 КоАП (повторное неудаление контента). Максимальное наказание за это для юридических лиц — от 1/20 до 1/10 совокупного размера годовой выручки.

«Постановлением мирового судьи судебного участка N422 Таганского района города Москвы <...> Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 21 077 392 317 руб. 80 коп.», — говорится в сообщении.

РБК направил запрос в пресс-службу Google.

В декабре прошлого года суд признал Google виновной в повторном отказе удалить запрещенную информацию и впервые назначил оборотный штраф в размере более чем 7,2 млрд руб. В мае этого года корпорация полностью выплатила эту сумму.

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Фото:Станислав Красильников / ТАСС

В конце июня Роскомнадзор пригрозил Google новым штрафом в размере 5–10% от годового оборота из-за повторного отказа удалить запрещенный контент на YouTube. Ведомство составило протокол по ч. 5 ст. 13.41 КоАП. Ведомство обвинило Google в том, что компания целенаправленно способствует распространению недостоверной информации о военных действиях на Украине, призывов к участию в несанкционированных митингах, материалов с пропагандой экстремизма и терроризма, инструкций по изготовлению взрывчатых веществ, а также «материалов, пропагандирующих индифферентное отношение к жизни и здоровью несовершеннолетних».

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